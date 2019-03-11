'Taliban lideri Molla Ömer ABD üssünün yakınında yaşadı'

Yeni yayımlanan bir kitapta, eski Taliban lideri Molla Muhammed Ömer'in, Afganistan'daki bir Amerikan üssüne yürüme mesafesinde yaşadığı iddia edildi.

Hollandalı gazeteci Bette Dam'in yazdığı Molla Ömer'in Gizli Yaşamı adlı kitapta, Taliban liderinin hiç ABD'nin inandığı gibi Pakistan'da yaşamadığı söylendiği, bunun yerine, memleketi Zabul bölgesinde bulunan bir büyük bir Amerikan İleri Operasyon Üssü'ne sadece yaklaşık 5 kilometre mesafede saklandığı kaydedildi.

BCC' Türkçe'nin haberine göre kitabını beş yıl süren bir araştırma ve Taliban üyeleriyle görüşerek yazan Dam, Taliban rejiminin 2001'de devrilmesinden sonra Ömer'in koruması haline gelen Cabbar Omari'yle de konuştu.

Omari, 2013'te hastalanarak hayatını kaybetmesine dek Ömer'i sakladı.

Kitaba göre, Taliban yönetiminin devrilmesinin hemen ardından, ABD'nin 11 Eylül saldırılarından sonra başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Ömer, üsse yakın bir yerdeki evin gizli odalarında saklandı.

'ABD GÜÇLERİ EVİ ARADI ANCAK ÖMER'İN SAKLANDIĞI YERİ BULAMADI'

Hatta bir kez Amerikan özel güçlerinin evi aradığı, ancak Ömer'in saklandığı yeri bulamadıkları belirtilen kitapta Ömer'in daha sonra, 1000 kadar Amerikan askerinin kaldığı üsse 5 kilometre mesafedeki başka bir eve geçtiği kaydedildi.

© AP Photo / Molla Ömer'in zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi

Dam ayrıca, kendisine Ömer'in haberleri de BBC Afgan Servisi'nden takip ettiğinin söylendiğini aktarıyor.

Aksi yönde iddialara karşın, Ömer'in Taliban'ı saklandığı yerden yönetemediği vurgulanıyor.

Ancak, Ömer'in ABD'li yetkililerin Taliban liderleriyle ülkedeki savaşı sona erdirmek için görüştükleri Katar'da bir Taliban bürosunun açılmasına onay verdiği kaydediliyor.

Dam'ın kitabı geçen ay Flemenkçe basılmıştı ve kısa süre içinde İngilizce de yayımlanması bekleniyor.