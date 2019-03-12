Avustralya, Bahreyn'den kaçan futbolcu Araybi'ye vatandaşlık verdi

Avustralya, Bahreyn'den kaçan ve aylarca bir Tayland hapishanesinde tutularak ülkeler arasında gerginliğe yol açan mülteci futbolcu Hakim el Araybi'ye bugün vatandaşlık verdi. Araybi, 'Artık bir Avustralyalıyım. Güvende olduğum için çok mutluyum" dedi.

© REUTERS / Athit Perawongmetha Tayland'dan Bahreynli futbolcunun serbest bırakılması çağrısına ret

Kasım ayında balayı için gittiği Tayland'da Bahreyn makamlarının talebi üzerine gözaltına alınmış olan Hakim el Araybi'ye bugün Avustralya vatandaşlığı verildi.

Melbourne şehrindeki Yarra nehri kıyısında gerçekleştirilen vatandaşlık töreninden sonra gazetecilere konuşan Araybi, 'Artık bir Avustralyalıyım. Güvende olduğum için çok mutluyum" dedi.

Araybi'nin serbest bırakılması için lobi yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, vatandaşlık töreninden sonra futbolcuyla bir araya geldi ve ceketindeki Avustralya bayrağı rozetini çıkararak Araibi'ye verdi.

Morrison,"Bugün size vereceğim küçük bir rozetim vardı ama size benimkini vereceğim. Bence bugün sizi Avustralya ailesine kabul ettiğimiz mükemmel bir gün" dedi.

44 ülkeden 200'den fazla kişi için gerçekleştirilen vatandaşlık törenine katılanlardan biri olan Araybi, "Sonunda hiçbir ülke Avustralyalı olduğum için beni takip edemez. Bahreyn, lütfen beni takip etmeyin. Şimdi bu ülkede yüzde 100 güvendeyim" dedi.

Araybi, 2011'de Arap Baharı protestoları sırasında polis karakolunu kundaklamak suçlamasıyla karşılaşmış, 2014 yılında Bahreyn'den ayrılmış ve Avustralya'ya giderek mülteci statüsü almıştı.

Araybi, Kasım ayında eşi ile birlikte balayına giderken, Bangkok Havaalanı'nda Bahreyn tarafından tutuklanmasını talep eden Interpol bildiriminin ardından Taylandlı yetkililerce gözaltına alınmıştı. Futbolcu, Bahreyn'de işkence gördüğünü, 2014'ten beri yaşadığı ve futbol oynadığı Avustralya'ya geri dönmek istediğini söylemişti.

Tayland'da 2 ay gözaltında tutulan Araybi, Taylandlı yetkililerin serbest bırakılacağını açıklamasının ardından Bangkok'tan uçağa binerek Avustralya'ya gitmişti. Havaalanında basın açıklaması yapan Araybi, "Avustralya'ya teşekkür etmek istiyorum. Burası benim ülkem. Henüz Avustralya vatandaşlığım yok ama Avustralya'yı seviyorum ve Avustralya'da öleceğim" demişti.