Filipinler lideri Duterte kadınlar için düzenlenen etkinlikte kadınlara küfretti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, emniyet ve ulusal güvenlik güçleri içinde başarılı kadınların onuruna düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada kadınlara "Sizi deli kadınlar" ve "O….." diye hitap etti.
Daha sonra ise kadınlara hayran olduğunu söyleyen Duterte, "İşte bu yüzden iki eşim var. Bu kadınları seviyorum demek" dedi.
Duterte'nin konuşması bazı anlarda gülüşmelerle karşılansa da genel olarak salona sessizlik hakimdi.
2016 yılında seçim kampanyası sırasında 1989 yılında hapishane isyanında öldürülen Avustralyalı misyonere ve mahkumların ona tecavüz etmek için sıraya girmesine değinen Duterte, kadına tecavüz etme fırsatına sahip olmak istediğini söylemişti.
Duterte, Haziran 2018'de sahnedeyken evli bir kadını çekip dudaklarından öpmüştü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)