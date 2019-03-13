Kuzey Kore'de Halk Meclisi seçimleri sona erdi: Kim Jong-un'un ismi yer almıyor

Kuzey Kore'de, 2011'in sonunda ülkenin başına geçen ve 2014'deki parlamento seçimlerinde ülkedeki en yüksek yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi'ne seçilen Kim Jong-un'un, yapılan son seçimlerin ardından ilan edilen temsilciler listesinde isminin yer almaması dikkat çekti.

© AFP 2018 / Ed Jones Kuzey Kore'de seçim heyecanı: 600'den fazla meclis üyesi belirleniyor 11

Güney Kore ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore basınına dayandırdığı habere göre, ülkede 14. Yüksek Halk Meclisi'nin üyelerinin belirlenmesi için pazar günü yapılan seçimde milletvekili olanlar arasında Kim'in adı yer almadı.

Haberde, Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Yayın İstasyonu'nda, seçilen 687 milletvekilinin her birinin ismi okunurken, listede Kim Jong-un'un adının geçmediği aktarıldı.

Kim'in isminin okunmaması, ülkenin liderinin 'seçimlere katılmamış olduğu' yönünde yorumlar yapılmasına neden oldu.

'KENDİNİ NORMAL BİR DEVLETİN LİDERİ OLARAK GÖSTERME ÇABASI'

Habere göre bazı uzmanlar, "Bu durumun, Kim'in kendini yürütme ve yasama organlarının ayrı olduğu 'normal bir devletin' lideri olarak gösterme çabalarının bir parçası olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

© REUTERS / ABD Donanması Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tatbikat tepkisi

Kuzey Kore devlet medyası, seçimlerden önce veya sonra Kim'in adaylık kaydı ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, pazar günkü seçimde kayıtlı seçmenlerin yüzde 99.99'unun oy kullandığını ve yeni milletvekillerinin tamamının oyların yüzde 100'ünü alarak seçildiğini bildirdi.

17 yaşından büyüklerin oy kullanabildiği ülkede, her seçim bölgesi için kayıtlı tek aday bulunuyor.

KIZ KARDEŞİ DE SEÇİLDİ

Öte yandan, seçilen milletvekilleri arasında Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-jong da yer aldı. Kim Yo-jong, 2014 yılından beri Halk Meclisi'ne hizmet etse de, meclise ilk defa resmen seçilmiş oldu.

Kim Jong-un'un liderliğindeki ilk parlamento seçimi Mart 2014'de yapılmıştı. 5 yılda bir tekrarlanan seçimde adaylar, iktidardaki Kore İşçi Partisi ve Mecliste sandalye sahibi diğer küçük koalisyon partileri tarafından belirleniyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, adaylar arasında Kim'in ulusal kalkınma çabasını destekleyen, ideolojisini ve liderliğini savunacak askerler, aydınlar, çiftçiler ve işçilerin yer aldığı belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin genç lideri Kim-Jong un, 2014'te yapılan seçimde aday olduğu bölgede oyların tamamını alarak parlamentoya seçilmişti.

KCNA haber ajansı, babasının doğum yeri Mount Paekdu bölgesinden aday olan Kim'in oyların tamamını almasının, halkın genç lidere gösterdiği 'mutlak desteği' yansıttığını ifade etmişti.

Kim Jong-un, babası Kim Jong-il'in 17 Aralık 2011'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesi üzerine 29 Aralık 2011'de iktidar partisinin, ordunun ve halkın 'Yüce Lideri' ilan edilmişti.