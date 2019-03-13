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14:31 13 Mart 2019
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    Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliği

    'Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliği baskınının arkasında CIA var' iddiası

    © REUTERS / Sergio Perez
    Asya & Pasifik
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    Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliği'ne 22 Şubat'ta baskın yapılarak içerideki personelin rehin alınması sonrasında bazı belgeler ile bilgisayarların alınarak kaçılması olayının arkasında ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) olduğu iddia edildi.

    İspanya'nın El Pais gazetesi, İspanyol polisi ve Ulusal İstihbarat Merkezi (CNI) kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, "Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine yapılan baskının arkasında CIA var" diye yazdı.

    Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliği'nde 22 Şubat'ta yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturmada, büyükelçilik binasına baskın yapan 10 kişiden en az 2'sinin kimliğinin CIA personeli olarak tespit edildiği bilgisi paylaşılan haberde, CNI ve İspanyol polis kaynaklarının, "CIA, mevcut durumda ABD ile müzakereleri yürüten Kuzey Kore heyetinin başında olan eski Madrid Büyükelçisi Kim Hyok-chol'a ait bilgiler arıyordu" ifadelerine yer verildi.

    Kim, 2014-2017 yıllarında Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi olarak görev yapmış, son olarak 20 Şubat'ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından ABD'nin nükleer enerji temsilcisi Stephen Biegun ile doğrudan çalışması için görevlendirilmişti.

    Diğer yandan El Pais gazetesi, bu olayın Madrid ile Washington arasında diplomatik bir krize yol açabileceğini öne sürdü.

    Haberde, İspanyol hükümeti kaynaklarının, "baskına karışanların CIA elemanları olduğunun ABD tarafından da doğrulanması halinde bunu kabul edilemez bulduklarını belirttikleri" kaydedildi.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS / Issei Kato
    Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi 'istenmeyen kişi' ilan edildi
    NE OLMUŞTU?

    Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliği binasına, 22 Şubat Cuma günü bir grubun baskın düzenlediği ve içerideki personeli en az 4 saat rehin aldığı ileri sürülmüştü. Olayın, rehin alma sırasında kaçmayı başaran Kuzey Koreli bir kadın diplomatın İspanyol polisinden yardım istemesiyle ortaya çıktığı belirtilmişti.

    Söz konusu kadının sokaktaki bağrışmaları sonrasında müdahale eden bir polis ekibinin, Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine giderek durumu araştırdığı, polisin Kuzey Kore Büyükelçiliği'ne girmesinden kısa bir süre sonra garajdan iki aracın hızla çıkarak uzaklaştığı ve rehin alındıkları iddia edilen büyükelçilik personelinin de hemen sokağa çıktığı bildirilmişti.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Etiketler:
    baskın, CNI, CIA, Madrid, Kuzey Kore, İspanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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