Sincanlı yetkililer: İhtiyaç kalmadığında Yeniden Eğitim Merkezleri sona erecek

Ulusal Halk Kongresi kapsamında düzenlenen toplantılarda konuşan Sincanlı yetkililer, 'gerek kalmadığında' eğitim merkezlerinin sona erebileceğini belirttiler.
Bölge valisi Shohrat Zakir, yaptığı açıklamada "Genel olarak merkezlerde her defasında daha az öğrenci eğitim görecek. Toplumumuzun buna ihtiyacı kalmadığı zaman ise, eğitim merkezleri yok olacak" ifadelerini kullandı.
'ÇİN'İN BAŞARILI OLDUĞUNA İNANDIĞININ BİR GÖSTERGESİ'
Sincan ve Tibet üzerinde çalışan bir araştırmacı olan Adrian Zenz ise, Zakir'in açıklamalarını "Bu açıklama, halen gözaltında tutulanların büyük bir kısmının bir noktada serbest bırakılabileceğini gösteriyor" sözleriyle değerlendirirken, söz konusu açıklamanın aynı zamanda Çin'in Yeniden Eğitim Merkezleri konusunda başarılı olduğuna inandığının bir göstergesi olduğunu iddia etti.
Eğitim Merkezleri'ne ve burada eğitim alan insanların geleceğine ilişkin yapılan bazı eleştirilere göre ise, merkezlerden çıkarılan insanlar ev hapsi veya devletin belirlediği fabrikalarda çalışma zorunluluğu gibi problemlerle karşı karşıya kalabilir.
'EĞİTİM MERKEZLERİ YATILI OKUL GİBİ'
Zakir ise, Salı günü yaptığı açıklamada eğitim merkezlerinde bulunan öğrencilerin mezun olmalarının ardından ayda 1500 ile 2000 Yuan arası para kazanabileceklerini belirtti.
Eğitim merkezlerinde dini aktivitelerin yer almadığını da belirten Zakir, "Öğrencilerin inanç özgürlüğünü sonuna kadar savunuyoruz ve koruyoruz" ifadeleriyle öğrencilerin merkezlerdeki eğitimlerini tamamlamalarının ardından ibadetlerini yerine getirmeye devam edebileceklerini açıkladı.
Guardian'a konuşan ve 'eski öğrenciler' olduklarını iddia eden isimler ise, Mandarin dışında bir dil konuştukları zaman cezalandırıldıklarını ve aileleriyle iletişim kurmalarına da izin verilmediğini iddia etti.
Öte yandan, eğitim merkezlerine yöneltilen eleştirilerin dozu artarken, Kazakistan'da yaşayan aktivist Serikzhan Bilash ise, Çin'e karşı 'cihat ilan etmekten' ötürü ev hapsine çarptırıldı. Çin'in Yeniden Eğitim Merkezleri'ni eleştiren kişi veya kurumlar ise çoğunlukla radikal islamcı düşünceye sahip.
'NAR TANELERİ GİBİ BİR ARADA DURMALARINA ÖNDERLİK EDİYORUZ'
Chen ayrıca, partinin etnik politikalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bizler, bütün etnik grupların birliği 'kendi gözlerini sevdikleri gibi' sevmelerine, birliği kendi yaşamlarını korudukları gib ikorumalarına ve nar taneleri gibi bir arada durabilmelerine önderlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)