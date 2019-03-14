Çin, Ceyş-i Muhammed örgütü liderinin BM'nin kara listesine alınmasını engelledi

Çin ise Hindistan ile Pakistan arasında gerginliğin tırmanmasına neden olan Cammu Keşmir bölgesindeki saldırıları düzenlediği iddia edilen Ceyş-i Muhammed (JeM) örgütünün lideri Mesud Azhar'ın, BM Güvenlik Konseyinin yaptırım listesine alınmasını engelledi.
Çin, JeM liderinin 2016 ve 2017 yıllarında da yaptırım listesine alınmasını engellemişti. JeM örgütü ise 2001 yılında BM Güvenlik Konseyi yaptırım listesine girmişti. Pakistan, JeM'i 2002 yılından bu yana terör örgütü olarak tanıyor.
HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ
Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi. Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.
Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu. Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı, sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.
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