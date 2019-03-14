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15:14 14 Mart 2019
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    İdam Cezası

    Malezya idam cezasını kaldırmaktan vazgeçti

    © Fotoğraf : Wikimedia
    Asya & Pasifik
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    Malezya'da hükümet, ülkede ölüm cezasını kaldırmaya yönelik tasarıyı gündeme getirmekten vazgeçti. İdam cezasının tamamen kaldırılmasını savunan sivil toplum kuruluşları ise hükümetin kararına tepki gösterdi.

    Adalet Bakanı Yardımcısı Hanipa Maidin, parlamentoda yaptığı açıklamada, ölüm cezasını kaldırmaya yönelik yasa tasarısından vazgeçtiklerini, bunu yerine 11 katalog suç için idam cezasının zorunlu olmaktan çıkarılacağını belirtti.

    İdam cezası
    © AFP 2018 / ATTILA KISBENEDEK
    Malezya idam cezasını kaldırmaya hazırlanıyor
    Maidin, söz konusu suçlarda idam cezasına karar verilmesinin mahkemenin takdirine bırakılacağını ifade etti.

    Başbakan Mahathir Muhammed'in geçen sene iktidara geldiğinde yeni hükümeti ülkedeki tüm suçlar için idam cezasını kaldırmayı ve idam cezası alanların infazlarını durdurmayı planladığını açıklamıştı.

    Yasalarda yapılacak herhangi bir değişiklik, parlamento tarafından onaylanmalı, bu yüzünden hükümetin planının uygulanmama veya değiştirme ihtimali hala duruyor.

    İdam cezasının tamamen kaldırılmasını savunan sivil toplum kuruluşları ise hükümetin kararına tepki gösterdi.

    ‘AHLAKİ KORKAKLIK'

    uyuşturucu
    © AP Photo / Bullit Marquez
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    'Özgürlük İçin Avukatlar İttifakı' adlı kuruluş, idam cezasını tamamen kaldırmaya yönelik planlarını geçen yıl ekimde kamuoyuna açıklamasına karşın bu konuda adım atmayan hükümeti eleştirerek, durumu ‘ahlaki korkaklık' olarak niteledi.

    ‘Ölüm Cezasına Karşı Koalisyon' adlı kuruluş da yaptığı açıklamada, mahkemelerin elinde idam cezasının nasıl uygulanması konusunda somut kurallar bulunmadığına dikkati çekerek, "Yargı sistemimizde ölüm cezası olduğu sürece masum birinin haksız yere hüküm giyip idam edilmeyeceğinin garantisi yok" ifadesini kullandı.

    Kuruluşlar, hükümeti alınan kararı gözden geçirmeye de çağırdı.

    ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: HÜKÜMET BOYUN EĞDİ

    Uluslararası Af Örgütü, hükümetin kararından ötürü hayal kırıklığını ifade ederek, "Hükümet ölüm cezasını sürdürmek için siyasi ve kamusal baskıya boyun eğmiş gibi gözüküyor" açıklamasını yaptı.

    Af Örgütü'nün Malezya Yürütme Direktörü Shamini Darshni Kaliemuthu, hükümet'e kararını gözden geçirme çağrısı yaptı.

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    Etiketler:
    ölüm cezası, idam, Ölüm Cezasına Karşı Koalisyon, Özgürlük İçin Avukatlar İttifakı, Uluslararası Af Örgütü, Hanipa Maidin, Mahathir Muhammed
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