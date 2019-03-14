Malezya idam cezasını kaldırmaktan vazgeçti

Adalet Bakanı Yardımcısı Hanipa Maidin, parlamentoda yaptığı açıklamada, ölüm cezasını kaldırmaya yönelik yasa tasarısından vazgeçtiklerini, bunu yerine 11 katalog suç için idam cezasının zorunlu olmaktan çıkarılacağını belirtti.

© AFP 2018 / ATTILA KISBENEDEK Malezya idam cezasını kaldırmaya hazırlanıyor

Maidin, söz konusu suçlarda idam cezasına karar verilmesinin mahkemenin takdirine bırakılacağını ifade etti.

Başbakan Mahathir Muhammed'in geçen sene iktidara geldiğinde yeni hükümeti ülkedeki tüm suçlar için idam cezasını kaldırmayı ve idam cezası alanların infazlarını durdurmayı planladığını açıklamıştı.

Yasalarda yapılacak herhangi bir değişiklik, parlamento tarafından onaylanmalı, bu yüzünden hükümetin planının uygulanmama veya değiştirme ihtimali hala duruyor.

İdam cezasının tamamen kaldırılmasını savunan sivil toplum kuruluşları ise hükümetin kararına tepki gösterdi.

‘AHLAKİ KORKAKLIK'

© AP Photo / Bullit Marquez Endonezya'da 9 uyuşturucu satıcısına idam cezası

'Özgürlük İçin Avukatlar İttifakı' adlı kuruluş, idam cezasını tamamen kaldırmaya yönelik planlarını geçen yıl ekimde kamuoyuna açıklamasına karşın bu konuda adım atmayan hükümeti eleştirerek, durumu ‘ahlaki korkaklık' olarak niteledi.

‘Ölüm Cezasına Karşı Koalisyon' adlı kuruluş da yaptığı açıklamada, mahkemelerin elinde idam cezasının nasıl uygulanması konusunda somut kurallar bulunmadığına dikkati çekerek, "Yargı sistemimizde ölüm cezası olduğu sürece masum birinin haksız yere hüküm giyip idam edilmeyeceğinin garantisi yok" ifadesini kullandı.

Kuruluşlar, hükümeti alınan kararı gözden geçirmeye de çağırdı.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: HÜKÜMET BOYUN EĞDİ

Uluslararası Af Örgütü, hükümetin kararından ötürü hayal kırıklığını ifade ederek, "Hükümet ölüm cezasını sürdürmek için siyasi ve kamusal baskıya boyun eğmiş gibi gözüküyor" açıklamasını yaptı.

Af Örgütü'nün Malezya Yürütme Direktörü Shamini Darshni Kaliemuthu, hükümet'e kararını gözden geçirme çağrısı yaptı.