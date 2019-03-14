Yeni Zelandalı bakan yumruklu saldırıya uğradı, Başbakan 'ulaşılabilir siyasetle' gurur duydu

Yeni Zelanda'da İklim Değişikliği Bakanı ve Yeşil Parti'nin Eş Başkanı James Shaw, parlamentodaki görevine gittiği sırada Wellington'daki bir sokakta bir kişinin saldırısına uğradı.
Saldırganın pek çok kez Shaw'un yüzüne yumruk attığını aktaran Stevens, Bakanın bu kendisini bırakmasını söylediğini de belirtti.
Stevens, iki kişinin durup yardım ettiğini ancak saldırganın bir arabayla olay yerinden uzaklaştığını söyledi.
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Shaw'un gözünün morardığı ve el bileklerinde ufak sıyrıklar olduğu belirtildi.
BAŞBAKAN, DEMOKRASİLERİNİ ÖVDÜ
Saldırının ardından James Shaw ile konuştuğunu ve Bakan'ın durumunun iyi olduğunu söyleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise demokrasilerini övdü.
Ardern, "Yeni Zelanda'da siyasete atıldığınızda böyle şeylerin olmasını beklemezsiniz. Bunun özellikle sevdikleriniz açısından zor olacağını biliyorum. Yeni Zelanda'da politikacıların ulaşılabilir olduğu bir ortamımız var ve bu gurur duymamız gereken bir şey" dedi.
KORUMA ORDULARI YOK
Yeni Zelanda'da siyasi motivasyonlarla işlenen suçlar nadiren görülüyor.
Sadece başbakan diplomatik Güvenlik Servisi tarafından 24 saat korunurken, diğer siyasiler seçim kampanyaları sırasında ihtiyaç duyarsa geçici korumaya başvuruyor.
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