Yeni Zelandalı bakan yumruklu saldırıya uğradı, Başbakan 'ulaşılabilir siyasetle' gurur duydu

Yeni Zelandalı Bakan, parlamentoya giderken bir kişinin yumruklu saldırısına maruz kaldı. Başbakan, "Bizde politikacıların ulaşılabilirdir, bununla gurur duymalıyız" dedi ama artık bu tür şeylere göz yumamayacaklarını da sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda'da İklim Değişikliği Bakanı ve Yeşil Parti'nin Eş Başkanı James Shaw, parlamentodaki görevine gittiği sırada Wellington'daki bir sokakta bir kişinin saldırısına uğradı.

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Shaw'un Basın Sözcüsü Peter Stevens, o sırada kulaklıkla müzik dinleyen Bakan'ın yanına yaklaşan bir adamın önce onunla konuşmaya başladığını söyledi. Saldırganın Bakanı tanıyor göründüğünü belirten Stevens, konuşmanın içeriğine dair bilgi vermedi ama kısa sürdüğünü aktardı.

Saldırganın pek çok kez Shaw'un yüzüne yumruk attığını aktaran Stevens, Bakanın bu kendisini bırakmasını söylediğini de belirtti.

Stevens, iki kişinin durup yardım ettiğini ancak saldırganın bir arabayla olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

BEŞ YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Shaw'un gözünün morardığı ve el bileklerinde ufak sıyrıklar olduğu belirtildi.

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Yeni Zelanda polisi 47 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Kasten yaralama ile suçlanan adamın yarın mahkemeye çıkması bekleniyor. Saldırgan suçlu bulunması halinde Yeni Zelanda yasaları uyarınca beş yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

BAŞBAKAN, DEMOKRASİLERİNİ ÖVDÜ

Saldırının ardından James Shaw ile konuştuğunu ve Bakan'ın durumunun iyi olduğunu söyleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise demokrasilerini övdü.

Ardern, "Yeni Zelanda'da siyasete atıldığınızda böyle şeylerin olmasını beklemezsiniz. Bunun özellikle sevdikleriniz açısından zor olacağını biliyorum. Yeni Zelanda'da politikacıların ulaşılabilir olduğu bir ortamımız var ve bu gurur duymamız gereken bir şey" dedi.

"Her şeyden önce insanlara hizmet için buradayız" diyen Başbakan, yine de saldırıyı hafife almamaları gerektiğini belirtti.

KORUMA ORDULARI YOK

Yeni Zelanda'da siyasi motivasyonlarla işlenen suçlar nadiren görülüyor.

Sadece başbakan diplomatik Güvenlik Servisi tarafından 24 saat korunurken, diğer siyasiler seçim kampanyaları sırasında ihtiyaç duyarsa geçici korumaya başvuruyor.