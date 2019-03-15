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16:21 15 Mart 2019
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    Angela Merkel - Recep Tayyip Erdoğan

    Yeni Zelanda'daki cami katliamcısından manifesto: Angela Merkel'i öldür, Erdoğan'ı öldür, Sadiq Khan'ı öldür

    © AFP 2018 / TOLGA BOZOĞLU
    Asya & Pasifik
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    Katliam failinin manifestosunun 'Yüksek profilli düşmanları öldür' bölümünde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan hedef gösteriliyor. Erdoğan 'İnsanımızın en eski düşmanının ve Avrupa’daki İslamcı grubun lideri' diye tanımlanıyor.

    Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde iki camiye cuma namazında düzenlenen ve onlarca can alan saldırının zanlısı 28 yaşındaki Avustralya yurttaşı Brenton Tarrant'ın, saldırı öncesi Twitter'dan çok uzun bir ırkçı manifesto yayımladığı ortaya çıktı. Manifestoda şöyle deniliyor:

    Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen silahlı saldırının faili olarak açıklanan Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant'ın kullandığı silah
    © REUTERS /
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    "Uluslarımızın, ırkımızın herkesin malumu olan düşmanları toplumlarımız içinde özgürce dolaşıyor, başları dik, kendilerinin dokunulmaz olduğuna inanarak. Gerçekte ne kadar yanıldıklarını çok yakında çok yakında öğrenecekler. Hainler, hain gibi ölmeyi hak eder. 3 yıl da sürse 30 yıl da sürse, bu insanlar, ırkımıza yaptıkları iğrenç saldırıların bedelini ödemeli."

    "İnsansız hava araçlarına aseton peroksit (TATP) bağlayarak, motosikletlere Patlayarak Oluşan Nüfuz Edici (EFP) yerleştirerek, çimento kamyonlarıyla baskın düzenleyerek… Bu hainlere hak ettiği ödülü verecek her yöntem mübahtır ve teşvik edilmelidir. İrade varsa yol bulunur."

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Halil Sağırkaya
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    "Listenin başında anti beyaz, anti Alman her şeyin anası Merkel var. Onun kadar Avrupa'ya zarar veren ve Avrupa'yı kendi halkından ırksal olarak temizleyen az bulunur."

    "Erdoğan da insanımızın en eski düşmanının ve Avrupa’daki en büyük İslamcı gruplardan birinin lideridir. Bu savaş ağası, şu sıra Avrupa'yı işgal etmiş durumdaki etnik askerlerini ziyaret ederken kanının son damlasını vermeli. Ölümü halihazırda topraklarımızı işgal etmiş Türk istilacılar ile etnin Avrupa halkları arasında yarılmaya yol açarken aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu zayıflatacak, Rusya'nın baş düşmanlarından birini ortadan kaldıracak ve NATO'yu istikrarsızlaştırıp parçalayacak."

    Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde silahlı saldırı düzenlenen camilerden biri
    © REUTERS /
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    "Bunu yazarken Londra Belediye Başkanı olan Sadiq Khan, Britanya adalarında Britanya halkının etnik olarak yerinin alınmasının ve haklarından mahrum edilmesinin en açık işareti. Bu Pakistanlı Müslüman istilacı şimdi Londra insanlarının temsilcisi olarak oturuyor. Londinium (Antik Londra), Britanya adalarının tam kalbi. Beyazların yeniden doğuşunun bu istilacıyı ortadan kaldırmaktan daha iyi bir işareti olabilir mi?"

    "ANGELA MERKEL’İ ÖLDÜR, ERDOĞAN’I ÖLDÜR, SADIK HAN’I ÖLDÜR"

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