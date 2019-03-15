Görgü tanığı Yeni Zelanda’daki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı

Yeni Zelanda’daki An Nur camisine düzenlenen terör saldırısında bacağından yaralanan Suudi Arabistanlı genç Asil El Ansari, hemen aramalarına rağmen polisin olay yerine çok geç geldiğini söyledi.

El Arabiya televizyonuna konuşan Ansari, "Olayın başlamasıyla birlikte insanlar polisi aradı fakat, polis hemen gelmedi" dedi.

Ansari, camiye giren teröristin önce önünde duranları sonra cami imamını vurduğunu belirtti.

Ansari, bacağından yara almasına rağmen olay yerinden kaçtığını ve daha sonra ambulansın kendisini aldığı yakınlardaki bir eve sığındığını söyledi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 49 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı.Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Saldırıyla ilgisi olan biri Avustralya vatandaşı üç kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri cinayetle suçlanıyor.

Bu, 1943 yılında Featherstone'daki savaş esirleri hapishanesinde çıkan ve 48 Japon askeri ile bir Yeni Zelandalının öldürülmesiyle sonuçlanan isyandan bu yana ülkede yaşanan en büyük katliam.