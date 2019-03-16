Yeni Zelanda cami katliamcısı mahkemeye çıkarıldı: 5 Nisan'a kadar tutuklu kalacak

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan saldırganlardan Brenton Tarrant, mahkeme önüne çıkarıldı.

Christchurch Yüksek Mahkemesi'ne çıkarılan saldırganın cinayetle suçlandığı, sanık hakkında kefalet uygulanmadan, tekrar mahkeme önüne çıkacağı 5 Nisan'a kadar tutuklu yargılanması kararı verildiği bildirildi.

Saldırganın mahkeme huzuruna çıkarıldığı sırada gülümsediği ve eliyle ırkçı bir işaret yaptığı görüldü.

And here you go.. Brenton Tarrant seen in court smirking and displaying the white supremacist sign during his court appearance this morning. pic.twitter.com/XvhvcKHuQT — jim (@timeivegotas) March 15, 2019

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Ayrıntılar geliyor..