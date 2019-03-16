'Yeni Zelanda saldırılarının nedeni artan göç' diyen senatöre yumurtalı protesto

Anning'in destekçileri protestocuyu yere yatırırken, bazılarının küfrettiği de duyuldu. Protestocu önce gözaltına alındı daha sonra serbest bırakıldı.
GÖREVDEN ALINMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLADI
Senatör Fraser Anning saldırıdan saatler sonra yaptığı açıklamada, "Bugün Yeni Zelanda sokaklarındaki katliamın gerçek nedeni, Müslüman fanatiklerin ülkeye alınmasına izin veren göç programıdır. Hem Avustralya'da hem Yeni Zelanda'da, giderek artan Müslüman varlığına dair toplumda büyüyen bir korku var" demişti. Saldırın faili olarak açıklanan Brenton Tarrant, Avustralya doğumlu bir aşırı sağcı.
© AFP 2018 / Tessa Burrows
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Anning'in sözlerine "iğrenç" diyerek tepki göstermişti.
Anning'in senatörlükten alınmasına yönelik imza kampanyası da başlatılmıştı. Kampanyaya şimdiden 225 binden fazla kişi katıldı.
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