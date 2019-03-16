'Yeni Zelanda saldırılarının nedeni artan göç' diyen senatöre yumurtalı protesto

Avustralya'da bir protestocu, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının nedeninin "Müslümanların ülkeye göçü" olduğunu söyleyen Senatör Fraser Anning'in kafasında yumurta kırdı.

Saldırılara yaptığı yorum nedeniyle tepki toplayan Anning, gazetecilere konuştuğu sırada 17 yaşındaki bir protestocu kafasında yumurta kırdı. Anning'in de protestocuya tokat attığı görüldü.

Anning'in destekçileri protestocuyu yere yatırırken, bazılarının küfrettiği de duyuldu. Protestocu önce gözaltına alındı daha sonra serbest bırakıldı.

GÖREVDEN ALINMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLADI

© AFP 2018 / Tessa Burrows Yeni Zelanda cami katliamcısı mahkemeye çıkarıldı: 5 Nisan'a kadar tutuklu kalacak

Senatör Fraser Anning saldırıdan saatler sonra yaptığı açıklamada, "Bugün Yeni Zelanda sokaklarındaki katliamın gerçek nedeni, Müslüman fanatiklerin ülkeye alınmasına izin veren göç programıdır. Hem Avustralya'da hem Yeni Zelanda'da, giderek artan Müslüman varlığına dair toplumda büyüyen bir korku var" demişti. Saldırın faili olarak açıklanan Brenton Tarrant, Avustralya doğumlu bir aşırı sağcı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Anning'in sözlerine "iğrenç" diyerek tepki göstermişti.

Anning'in senatörlükten alınmasına yönelik imza kampanyası da başlatılmıştı. Kampanyaya şimdiden 225 binden fazla kişi katıldı.