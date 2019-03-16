Ricky Martin: Ona tetikçi diyorsunuz çünkü Müslüman değil

Uluslararası medyanın saldırgan hakkında 'tetikçi' ve 'aşırılık yanlısı biri' tanımlamalarını yaptığını belirten Martin, şu ifadeyi kullandı:
"40'tan fazla Müslümanı öldüren ve 20 kişiyi ağır yaralayan adam. Bütün uluslararası medya ondan 'tetikçi' ve 'aşırılık yanlısı' olarak bahsediyor ama ona 'terörist' demiyor! Neden, çünkü o bir Müslüman değil."
Ricky Martin: 40'tan fazla Müslümanı öldüren ve 20 kişiyi ağır yaralayan adam. Bütün uluslararası medya ondan bahsederken 'tetikçi' ve 'aşırılık yanlısı' olarak bahsediyor ama ona 'terörist' demiyor. Neden? Çünkü o bir Müslüman değilhttps://t.co/MP7BBEaxoI pic.twitter.com/HHgbvrE9se— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 16, 2019
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