Yeni Zelanda'daki katliamın görgü tanıklarından biri, saldırganı nasıl durdurmaya çalıştığını anlattı

Sky News'in haberine göre, görgü tanığı dört çocuğuyla camideydi. Saldırganı durdurmak için camiden çıktı ve arabasına doğru gitmekte olan saldırgana eline gelen cisimleri fırlattı. Saldırgan ise ona ateş etmeye başladı.

© AP Photo / Mark Baker Yeni Zelanda'daki cami saldırısında ölü sayısı 50'ye yükseldi

Görgü tanığı Aziz, "Başka bir silah aldı, bana doğrulttu ve ateş etmeye başladı. Arabaların arasına girdim ve koşmaya başladım. Beni otoparka kadar takip etmesini sağlayarak camideki insanları kurtarmayı düşündüm, ancak büyük ihtimalle beni görmedi" dedi.

Aziz, saldırganın bıraktığı silahlardan birini farketti. Silahı alarak "Dışarıdayım, dışarıdayım" diye bağırarak saldırganın dikkatini çekmeye çalıştı. Aldığı silahta kurşun kalmamıştı. Aziz, saldırganın yeniden arabaya gidip içerisini kontrol etmeye başlayınca, bulduğu boş silahı ona fırlattığını ve arabanın camını kırdığını söyledi. Aziz, saldırganı takip etmeye başladığını ancak onun korkup küfürler savurarak uzaklaştığını belirtti.

Linwood Camii'ndeki Seyid Mazharuddin, saldırganın koruyucu giysileri olduğunu, bir gencin saldırganın elindeki silahı aldığını söyledi.

Mazharuddin "Genellikle caminin bakımıyla meşgul olan genç, bir fırsatını bulup saldırganın üzerine atıldı ve silahını aldı. Kahraman, saldırganı kovalamak istedi ama tetiği bulamadı. Arkasından koştu ama saldırgan araçta kendisini bekleyenlerle birlikte kaçtı" dedi.

Al Noor Camii'ndeki görgü tanığı Khaled Al-Nobani de iki tüfeği olan birinin içeri girip ayrım gözetmeksizin herkese ateş ettiğini, bir yandan da kötü laflar edip müziği açtığını, arkadaşlarını aradığını ifade etti.

Al-Nobani'ye göre, camiye gelenlerden biri daha saldırganın elindeki silahı almaya çalıştı, ancak vuruldu. Saldırganın peşinden gitmeye çalıştı, ancak yapamadı.