Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik saldırıda yaralananları ziyaret etti.

Saldırıda 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı kentteki hastaneye gelişlerinde, yetkililerce karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

Önce saldırıda yaralan üç Türk vatandaşını ziyaret eden Oktay ve Çavuşoğlu, kendilerine geçmiş olsun dileklerini belirtip acil şifalar diledi.

Oktay ve Çavuşoğlu daha sonra saldırıda yaralanan diğer Müslümanları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaralılara Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki saldırıda yaralananları ziyaret etti https://t.co/aLn8YUo3Ir pic.twitter.com/WHgnmk3jj9 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 18, 2019

​