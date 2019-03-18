'Yeni Zelanda saldırılarının nedeni göç' diyen senatöre diplomatik kınama, 'Yumurta Çocuk'a kahraman karşılaması

"Yeni Zelanda'daki saldırıların nedeni Müslümanların ülkeye göçü" sözleriyle tepki çeken Senatör Anning'i kınayan Endonezya, Avustralya temsilcisini bakanlığa çağırdı. Öte yandan Anning'in kafasında yumurta kırarak en etkili protestoya imza atan 17 yaşındaki 'Egg Boy' (Yumurta Çocuk) genç ise dünya çapında 'kahraman' muamelesi görmeye devam ediyor.

Avustralyalı Senatör Fraser Anning'in, "Yeni Zelanda'daki saldırıların nedeni Müslümanların ülkeye göçü" diyerek başlattığı tartışma diplomasiye de yansıdı. Endonezya, başkent Cakarta'daki Avustralya Büyükelçisi Gary Quinlan'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip olarak bilinen ülkesinin durumu kınadığını aktardı.

Bakanlık Sözcüsü Arrmanatha Nasir de, Anning'in dine bakışını ‘basiretsiz' diye niteledi ve sözlerinin de İslamı anlamaktan uzak olduğunu belirtti.

Nasir, "Terörist faaliyetler herhangi bir dinle ilişkilendirilemez. Avustralyalı Senatörün dile getirdiği düşünce uygunsuz ve modern dünyada yeri yok; ne Avustralya'da ne Endonezya'da ne de başka bir yerde" dedi.

GÖREVDEN ALINMASI İÇİN 1 MİLYONDAN FAZLA İMZA TOPLANDI

© AP Photo / Tepki çeken Avustralyalı senatörün parlamentodan gönderilmesi için başlatılan kampanya rekor kırdı

Öte yandan Anning'in senatörlükten alınmasına için başlatılan imza kampanyasına da 1 milyondan fazla kişinin katıldığı duyuruldu.

Senatör Fraser Anning, Christchurch'teki saldırılardan saatler sonra yaptığı açıklamada, "Bugün Yeni Zelanda sokaklarındaki katliamın gerçek nedeni, Müslüman fanatiklerin ülkeye alınmasına izin veren göç programıdır. Hem Avustralya'da hem Yeni Zelanda'da, giderek artan Müslüman varlığına dair toplumda büyüyen bir korku var" demişti.

YUMURTALI PROTESTO KAHRAMANI: BEDAVA İÇKİ TEKLİF EDİLİYOR, RESİMLERİ TİŞÖRTLERE BASILIYOR

Anning'i protesto etmek için kafasında yumurta kıran ve dünya çapında fenomen haline gelen 17 yaşındaki 'Egg Boy' (Yumurta Çocuk) Will Connolly ise ‘kahraman' muamelesi görmeye başladı.

‘Yılın Avustralyalısı' unvanı verilen Connolly için "Hak ettiğimiz kahraman" yorumları yapılıyor. Connolly'nin para cezasını ödemek için sosyal medyada bir fon oluşturulurken, fotoğrafları da tişörtlere basıldı. Ülkedeki müzik grupları de gence hayat boyu bedava bilet sözü verdi.

Connolly'nin ünü Avustralya sınırlarını da aştı. Kanada ve İskoçya'da bazı işletmeler, yasal yaşı tuttuğu andan itibaren Connolly'ye yaşamı boyunca bedava içki ikram edeceklerini duyurdu.