Dünyanın ilk uzaktan beyin ameliyatı Çin'de yapıldı: Huawei'nin 5G teknolojisi kullanıldı

Çinli bir cerrah, 5G teknolojisi kullanarak 3 bin kilometre ötedeki bir hastanın beyin ameliyatını gerçekleştirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genel Hastanesi (PLAGH) bünyesinde cumartesi günü yapılan operasyonda, Dr. Ling Zhipei tarafından hastanın beynine bir nörostimülatör yerleştirildi.

Cerrah, Pekin merkezli PLAGH hastanesinde bulunan araçları 3 bin kilometre uzaklıkta bulunan güney Hainan'daki klinikten idare etti.

3 saat sürmesi öngörülen operasyonun ise planlandığı gibi gerçekleştiği ve başarıyla sonuçlandığı açıklandı. Parkinson'dan muzdarip olan hastanın ise, operasyon sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasta da, dünyada ilk defa gerçekleşen bu operasyonun ardından "Kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Doktor, operasyonda Huawei tarafından geliştirilen 5G donanımlı bir bilgisayar kullandı. Gerçek zamanlı koordinasyon özelliği olan teknolojiyle ilgili konuşan Dr. Ling, "Hastanın 3 bin kilometre ötede olduğu neredeyse anlaşılmayacaktı" dedi.

Bugüne kadar kullanılan 4G teknolojisi video ve uzaktan kontrol gecikmeleri nedeniyle tıbbi müdahalalerde kullanılamıyordu. Ancak 5G ile bu sorun da aşılmış görünüyor.

Daha önce de yine Çin'de bir hayvanın uzaktan ameliyatı yine 5G teknolojisi ile gerçekleştirilmişti.