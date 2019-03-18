Kommersant: Yeni Zelanda'ya üst düzey heyet gönderen Türkiye, İslam dünyasındaki lider konumunu güçlendirmek istiyor

Oktay ve Çavuşoğlu'nun ziyaretinin anlattıklarını analiz eden Kommersant yazarı Kirill Krivoşeyev, Müslüman ülkeler de dahil olmak üzere diğer ülkelerin Christchurch'teki trajedi için başsağlığı dilemekle yetindiğine dikkat çekti.
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Krivoşeyev, "Türkiye'nin Yeni Zelanda'daki bu trajediye bu kadar aktif tepki göstermesi için bir dizi gerekçesi var. Ankara'nın tüm dünyadaki Müslümanların koruyucusu olma imajını sürdürmesi gerekiyor. Ayrıca Türkiye, Christchurch'e üst düzey heyet göndererek, Batı'ya ve dünyaya terörle mücadelede daha aktif işbirliğine ihtiyaç olduğunu mesajını yolladı" ifadelerini kullandı.
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