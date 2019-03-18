Çin'den ABD'nin Huawei suçlamalarına tepki: Anormal ve ahlak dışı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Çinli telekomünikasyon devi Huawei'ye yönelik suçlamalarına tepki gösterdi. Wang, Çinli şirketler için makul ve adil bir rekabet ortamı yaratılması talebinde bulundu.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin telekomüniskasyon şirketi Huawei'nin "Batı'nın güvenlik çıkarlarını tehliye attığı" yönündeki suçlamalarına yanıt verdi.

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ve yetkilileriyle bir araya gelen Wang, Huawei hakkındaki suçlamaları "anormal ve ahlak dışı" olarak nitelendirdi.

"Çin, tüm ülkelerin tüm şirketler için makul ve adil bir rekabet ortamı yaratmalarını umuyor" diyen Wang, "Karşı olduğumuz şey, siyasi amaçlarla yapılan temelsiz suçlamalarda bulunulması ve yabancı bir şirketi devirmeye teşebbüs edilmesidir. Bu tür uygulamaların anormal, ahlaksız dışı ve diğer ülkelerden destek almadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Huawei, geçen haftalarda ekipmanlarının casusluk için kullanılabileceği iddiasını şiddetle reddetmişti.

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Çin Başbakanı Li Keqiang ise, Pekin'in, firmalarından diğer ülkelerde casusluk yapmasını asla istemeyeceğini söylemişti.

Diğer yandan müttefiklerine 5G mobil şebeke için açılan ihale sürecinden Huawei'yi uzak tutmaları baskısı yapan ABD,bu teknolojiye geçiş planlarında "güvenilmeyen servis sağlayıcıları" kullanan ülkelerle veri paylaşımını durdurabileceğini tehdidinde bulunuyor.

AB ülkelerine konuya ilişkin çağrı yapan Wang, "Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerin kendi seçimlerini yapma ve öznel yargılarına uyma konusunda bağımsız hareket edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.