Yeni Zelanda'dan Erdoğan'a tepki

Yeni Zelanda hükümeti, 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarının bulanıklaştırılmış görüntülerini seçim mitinglerinde göstermesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, bu durumun ülke dışındaki Yeni Zelandalıları tehlikeye atabileceğini söyledi.

Gazete Duvar'ın haberine göre kabine toplantısından sonra konuşan Peters, "Bu ülkeyi yanlış yorumlayan bu tür her şey — şüphelinin Yeni Zelanda vatandaşı olmadığı da düşünüldüğünde — Yeni Zelanda halkının geleceğini, güvenliğini ve yurt dışındaki insanlarımızı tehlikeye atıyor ve tamamen haksız bir durum" dedi.

‘ÇAVUŞOĞLU'NA SÖYLEDİK'

Peters, kabine toplantısına ilişkin değerlendirmesinde, "Diğer herhangi bir ülkenin, hatta Türkiye'nin, Yeni Zelanda'yı yanlış yorumlamaması konusunda uzun bir diyalog gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Peters, saldırıdan sonra ülkelerini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Erdoğan'ın görüntüleri seçim kampanyasında kullanmasının yanlış olduğunu söylediğini de aktardı.

Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında 50 kişiyi öldüren Brenton Tarrant isimli Avustralyalı saldırgan, ilk saldırıyı Facebook sayfasından canlı yayınlamıştı. Görüntüler tüm dünyada tartışma yaratmış, eleştirilerin hedefi olan Facebook 1.5 milyondan fazla videoyu kaldırdığını açıklayarak kendini savunmak zorunda kalmıştı.

Görüntüleri seçim mitinglerinde bulanıklaştırılmış bir şekilde gösteren Erdoğan ise bugün Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı için düzenlenen törende, "Dedeleriniz geldi, kimi ayaklarının üzerinde kimi tabutla geri döndü. Aynı niyetle gelecekseniz bekleriz. Sizi de dedeleriniz gibi uğurlayacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.