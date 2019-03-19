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11:03 19 Mart 2019
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    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'teki cami saldırılarının ardından ilk kez parlamentoda konuştu

    Yeni Zelanda Başbakanı saldırganın adını bile anmayacak: Ona hiçbir şey vermeyeceğiz

    © AFP 2018 / Dave Lintott
    Asya & Pasifik
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    Yeni Zelanda Başbakan Jacinda Ardern, Christchurch'teki cami saldırılarını gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın kötü ününe katkıda bulunmamak için asla adını anmayacağını söyledi. Bunun yerine saldırıda yaşamını yitiren 50 kişinin anılmasını isteyen Ardern, "Biz Yeni Zelanda'da ona hiçbir şey vermeyeceğiz, hatta adını bile" dedi.

    Christchurch'te gerçekleştirilen cuma günkü saldırıların ardından ilk kez parlamentodaki oturumda konuşan Ardern, "O kötü bir üne sahip olmayı amaçlıyor olabilir ama biz Yeni Zelanda'da ona hiçbir şey vermeyeceğiz, hatta adını bile" dedi.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Milletvekillerini Arapça selamlayarak başladığı konuşmasında Ardern, saldırıların ortak hafızalarına kazındığını belirtti. Yas tutan Müslüman toplumuna da seslenen Ardern, "Sizin kederinizi tahmin bile edemeyiz ama her aşamada yanınızda olabiliriz" diye konuştu.

    'O İSİMSİZ BİRİ'

    Saldırgan için bir kez daha ‘terörist' ifadesini kullanan Ardern, "O aşırılık yanlısı biri, o bir suçlu. Ancak, ben konuştuğum zaman isimsiz biri" dedi.

    Hem siyasetçilerden hem de halktan aynısını talep eden Ardern, bunun yerine saldırıda yaşamını yitiren 50 kişinin anılmasının daha doğru olacağını söyledi.

    Yeni Zelanda'da cami saldırılarını gerçekleştiren Avustralya doğumlu Brenton Tarrant
    © REUTERS /
    Yeni Zelanda saldırganı avukatını azletti, kendisini savunacak: Mahkemeyi propaganda platformuna çevirebilir
    Başbakan Jacinda Ardern, hukuki sürece dair de bilgi verdi. Saldırganın hukukun tüm gücüyle yüzleşeceğini söyleyen Ardern, "Bu suçları işleyen kişi buralı değil. Burada yetişmedi. İdeolojisini burada bulmadı. Ama bu, benzer görüşlerin burada kendine yer bulmayacağını söylemek anlamına gelmez" diye konuştu.

    SİLAH YASASI DEĞİŞİYOR, İNSANLAR TÜFEKLERİNİ TESLİM EDİYOR

    Saldırının ardından silah yasalarının değişeceğini açıklayan Ardern ve hükümetinin Pazartesi gününden önce bu konuda resmi bir adım atması bekleniyor. Kabinenin halihazırda prensipte anlaştığını söyleyen Ardern, "toplumu daha güvenli hale getirmek için şimdi harekete geçmenin tam zamanı. Silah sahiplerinin de yanımızda olacağını eminim" dedi.

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Müslüman toplumunu ziyaret etti
    © REUTERS /
    Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Silah yasalarımız değişecek
    Ardern, Yeni Zelandalıları yarı otomatik silahlarını teslim etme konusunda yüreklendirirken, ülkenin bazı yerlerinde çiftçilerin tüfeklerini yetkililere bıraktığı haberleri geliyor.

    MEDYAYA ÇAĞRI: PROPAGANDAYA İZİN VERMEYİN

    Avustralya doğumlu 28 yaşındaki Tarrant, cinayetle suçlanıyor ve 5 Nisan'da mahkeme önüne çıkacak. Son olarak avukatını azletmesiyle gündeme gelen Tarrrant'ın duruşmayı propaganda platformu olarak kullanmasından endişe ediliyor.

    Jacinda Ardern, saldırganın niyetinin bu yönde olduğunu düşündüğünü, ancak medyanın buna hizmet etmekten kaçınacağını umduğunu dile getirdi.

    Etiketler:
    Silah, Mahkeme, Cami, Saldırı, Müslüman, Brenton Tarrant, Jacinda Ardern, Christchurch, Yeni Zelanda
    Topluluk kurallarıTartışma
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