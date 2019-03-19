Çin'de kendisine damardan meyve suyu enjekte eden bir kadın ölümden döndü

Kadının 5 gün boyunca yoğun bakım servisinde tutulduğu, daha sonra odaya çıkarıldığı ve bir süre sonra da taburcu edildiği belirtildi.
Sosyal medyada ise kadınla ilgili '#OldWomanPutsJuiceIntoVeins' etiketi altında çok sayıda yorum paylaşıldı.
Çin'de bir kadının, 'sağlık için' kendisine damardan meyve suyu enjekte ettiği ve ölüm tehlikesi atlattığı öğrenildi.
Kadının 5 gün boyunca yoğun bakım servisinde tutulduğu, daha sonra odaya çıkarıldığı ve bir süre sonra da taburcu edildiği belirtildi.
Sosyal medyada ise kadınla ilgili '#OldWomanPutsJuiceIntoVeins' etiketi altında çok sayıda yorum paylaşıldı.
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