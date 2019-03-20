Myanmar’da muhalif liderine ‘devlete ihanetten’ 22 yıl hapis cezası

Yerel basında çıkan haberlere göre Arakan milliyetçisi Aye Maung, Ocak 2018'de Rathedaung bir toplantıda yaptıkları konuşmalardan sonra tutuklanmıştı. Muhalif lider bu toplantıda, merkezi yönetimin Arakanlılara ‘köle' gibi davrandığını belirterek, halkın silahlı mücadele başlatmasının zamanı olduğunu söylemişti.

Konuşmadan bir gün sonra göstericiler kısa süreliğine bir hükümet binasını ele geçirmiş, polisin açtığı ateşte 9 kişi ölmüştü.

Sittwe şehrinde görülen davada Maung vatana ihanet ve iftiradan 22 yıl hapse mahkum edildi.

Kararların, ‘Arakan Ordusu' örgütüyle güvenlik güçleri arasında ocak ayından bu yana çatışmaların yaşandığı eyalette gerilimi arttırabileceği ifade ediliyor.

‘Arakan Ordusu' örgütü, eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenliyor. Örgüt daha önce Kaçin ve Şan eyaletlerinde de Myanmar askerleriyle çatışmalara girmişti.

Myanmar ordusu, ocak ayında 13 polisin öldüğü, 9'unun yaralandığı saldırıdan sonra ‘Arakan Ordusu'nu terörist örgüt ilan etmişti.