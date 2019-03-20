Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Başbakan yardımcımız Türkiye’de gerçekleri yüz yüze anlatacak

Cami katliamlarının yaşandığı Christchurch kentinde gazetecilere konuşan Ardern, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cami katliamı hakkındaki açıklamaları konusunda izahat isteyeceklerini söyledi.

Ardern, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Winston Peters'ın planlanan Türkiye ziyaretinde Erdoğan'ın sözlerine ‘karşı koyacağını' belirtti.

Ardern, "Başbakan yardımcımız Türkiye'de bu yorumlara karşı çıkacak. Gerçekleri yüz yüze anlatacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, önceki gün yaptığı konuşmada, "Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki, mesajınızı aldık. Hislerinizi de niyetinizi de anladık. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkarak 50 Müslümanı öldürmesinin ne olduğunu anladık. Aldığımız nefesi bize çok gördüğünüzü anladık. Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. 1000 yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" demişti.