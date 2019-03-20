Kazakistan'ın yeni devlet başkanı Tokayev oldu

Kazakistan Senato Başkanı Tokayev, Parlamentoda yemin ederek, ülkenin yeni devlet başkanı olarak görevine başladı.

© AA / Aliia Raimbekova 28 yıldır koltukta oturan Kazak lider Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Parlamentoda yemin ederek, ülkenin yeni devlet başkanı olarak görevine başladı.

Kazakistan Parlamentosu üst kanadı Senato ile alt kanadı Meclisin ortak oturumuna Nursultan Nazarbayev, Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin'in yanı sıra kabine üyeleri ve Kazakistan'da faaliyet gösteren büyükelçiler katıldı.

Tokayev yemin ettikten sonra devlet başkanlığı görevini Nazarbayev'den devraldı.

Törenin ardından konuşan Tokayev, ülkenin anayasasına uygun şekilde vatandaşlarının haklarını ve özgürlüğünü garanti edeceğini belirterek, kendisine verilen görevi iyi niyetle yerine getireceğini söyledi.

Tokayev, başkent Astana'ya Nazarbayev'in isminin verilmesi önerisini dile getirirken, tüm şehirlerin merkez caddelerinin Nazarbayev'in ismini taşıması gerektiğini belirtti.

Tokayev ayrıca, Astana'da Nazarbayev'e bir anıt yapılmasını ve kendisine 'onurlu senatör' görevinin verilmesini de önerdi.

Tokayev'in konuşmalarının ardından Nazarbayev'e 'Halk Kahramanı' unvanı ve 'Altın Yıldız' özel simgesi verdi.

'NAZARBAYEV'İN FİKRİ ÖNCELİKLİ OLACAK'

Nazarbayev'in Ulusal Güvenlik Konseyi, Nur Otan Partisi Başkanı ve Anayasa Konseyi üyeliğinin devam edeceğine dikkati çeken Tokayev, stratejik önem taşıyan kararların alınmasında Nazarbayev'in fikrinin öncelikli olacağını söyledi.

Nazarbayev, dün yetkilerini feshetme kararı aldığını açıklamış, istifasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede, anayasa gereği devlet başkanlığı yetkilerinin Tokayev'e devredileceği belirtilmişti.

Nazarbayev'in istifa etmediği koşullarda görev süresi 2020'de sona erecekti.