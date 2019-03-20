Pakistan, bakanlık binalarını satma kararı aldı

Han'ın talep ettiği listenin bugünkü toplantıda masaya yatırıldığını belirten Çaudri, "Hükümetin özellikle kullanılmayan binaları elden çıkarmak için önce ortak bir politika belirlemesi gerek çünkü her bakanlığın bu satışları engelleyen kendine ait politikası bulunuyor" diye konuştu.
'TRİLYONLARCA RUPİ GELİR SAĞLAYACAK'
Çaudri, bina satışlarının hazineye trilyonlarca Pakistan rupisi gelir sağlayacağını kaydetti.
Bakanlık binalarının satışı için dört bakandan oluşacak bir komite kurulması kararı da alındı.
Tarin, sunumunda Pakistan'ın 4 milyar dolar tarım ürünü ithalatı yaptığını, bu rakamın 2015'te 1,5 milyar dolar olduğunu söyledi.
Sadece yağlara 2 milyar dolar harcandığını ifade eden Tarin, 5 yılda yapılacak 2 milyar dolarlık yatırımla ülke tarımının gelişeceği ve ithal ürünlere harcanan miktarın azalacağını kaydetti.
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