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    Çin polis köpeği

    Çin'de tecrübeli K9 klonlandı: Köpeklerin kalitesini büyük ölçüde artırabiliriz

    © AFP 2018 / Anthony Wallace
    Asya & Pasifik
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    Çin polisi, bugüne kadar çok sayıda cinayeti çözmeye yardımcı olan 'Sherlock' lakaplı bir polis köpeğinin derisini kullanarak onu klonladı. Yetkililer, K9 klonlama programının köpeklerin eğitimi için gereken maliyeti ve zamanı azaltmasını öngörüyorlar.

    laboratuar, bakteri, araştırma, iğne, şarbon, ebola
    © AP Photo / David Goldman
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    Yunnan Tarım Üniversitesi ve Pekin merkezli Sinogene Biyoteknik şirketinin ortak çalışmasıyla klonlanan ve 'Kunxun' ismi verilen köpek, daha önce çok sayıda cinayeti çözmeye yardımcı olan tecrübeli bir K9'dan klonlandı.

    Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın destek verdiği projede görevli Cao Jianpin, söz konusu köpeklerin daha fazla sayıda klonlanmasına çalıştıklarını, ancak klonlama işleminin yine de masraflı olduğunu belirtti.

    Polis yetkilileri, Kunxun'un DNA'sının, cildi genetik materyal olarak kullanılan 'Huahuangma' adlı kıdemli polis köpeğinin yüzde 99.9'u ile eşleştiğini açıkladı.

    Huahuangma'nın 'düzinelerce cinayeti çözmeye yardımcı olduğu için' Polis köpeklerinin Sherlock Holmes'u' lakabını aldığı ifade ediliyor.

    Kıdemli köpeğin DNA'sından alınan embriyo, daha sonra Kunxun'u sezaryen ile doğuran köpeğe aktarıldı.

    Şu anda üç aylık olduğu bilinen 'Kunxun'un, 10 aylık olana kadar uyuşturucu madde, kalabalık kontrolü ve kanıt arama gibi konuları kapsayan yoğun bir eğitimden geçeceği kaydedildi.

    'GENETİK POTANSİYELİ DİĞERLERİNE GÖRE DAHA İYİ'

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    Kunming Polis Köpeği üssünden kıdemli araştırmacı Van Cişeng, "Öyle görünüyor ki Kunxun'un genetik potansiyeli diğerlerine göre daha iyi" dedi.

    Çin polisi bu sayede, uyuşturucu madde tespitinde yararlanılan söz konusu hayvanların eğitim masraflarının azaltılmasının hedeflendiği açıklandı.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yunnan Üniversitesi'nden profesör Vey Hongciang, "Emekli köpekleri klonlayarak, başarı oranını ve bunun sonucunda ulusal güvenliği arttıran Kunming polis köpeklerinin kalitesini büyük ölçüde artırabiliriz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Polis köpeği, klonlama, DNA, Sinogene Biyoteknik, Yunnan Tarım Üniversitesi, Çin
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