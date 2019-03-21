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11:16 21 Mart 2019
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    Yeni Zelanda Başbakan Jacinda Ardern ve Polis Bakanı Stuart Nash, silah yasalarının değiştiğini açıkladı

    Yeni Zelanda lafta bırakmadı: Saldırılardan sadece altı gün sonra silah yasaları değişti

    © AFP 2018 / Yelim Lee
    Asya & Pasifik
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    Yeni Zelanda, iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların ardından silah yasasını değiştirdi. Başbakan Jacinda Ardern, yarı otomatik askeri tarz ve saldırı tüfeklerinin yasaklandığını açıkladı.

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Polis Bakanı Stuart Nash'le birlikte başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısında silah yasasındaki değişiklikleri anlattı.

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Müslüman toplumunu ziyaret etti
    © REUTERS /
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    Christchurch'teki saldırılarla birlikte ülke tarihinin sonsuza dek değiştiğini söyleyen Ardern, "Şimdi de yasalarımız olacak. Bugün, tüm Yeni Zelandalılar adına, silah yasalarımızı güçlendirmek ve ülkemizi daha güvenli bir yer haline getirmek için harekete geçtiğimizi ilan ediyoruz" dedi.

    Saldırılardan 72 saat sonra hükümetin Pazartesi günü bir araya geldiğinde yasaları değiştirmeyi kabul ettiğini belirten Ardern, "Şimdi de bu saldırıdan altı gün sonra, tüm askeri stil yarı otomatik silahları ve Yeni Zelanda'daki saldırı tüfeklerini yasakladığımızı duyuruyoruz" diye konuştu.

    SİLAHINI TESLİM ETMEYENLERE 3 YILA KADAR HAPİS

    Yeni silah yasaları kapsamında, silah sahipleri internet üzerinden sahip oldukları silahların bilgilerini polisle paylaşacak. Silahların teslimi için verilen yasal sürede gerekli bildirimde bulunmayan ve silahlarını teslim etmeyenlere 3 yıla kadar hapis veya 4 bin dolara kadar da para cezasına çarptırılabilecek.

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'teki cami saldırılarının ardından ilk kez parlamentoda konuştu
    © AFP 2018 / Dave Lintott
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    Önceki yasalara göre silah ruhsatı, herhangi bir suç geçmişi olmayan, 16 yaşından büyük, geçerli bir nedeni olanlara polis tarafından veriliyordu. Saldırının hemen ardında Jacinda Ardern, ülkedeki silah yasalarının değiştirileceği sözünü vermişti.

    ABD'DE YANKILANDI: İŞTE LİDERLİK BU

    Değişiklik Yeni Zelanda kamuoyunda memnuniyetle karşılanırken, silah lobisinin bir hayli güçlü olduğu ve silahlı saldırıların sıklıkla yaşandığını ABD'de de yankı buldu.

    Demokrat Parti'nin başkan adaylarından bağımsız senatör Bernie Sanders, "Silahlı şiddeti durduracak gerçek eylem tam da buna benzer" dedi.

    Sanders, "Yeni Zelanda'nın öncülüğünü takip etmeliyiz. NRA (Ulusal Tüfek Birliği) ile işe başlamalı ve saldırı silahlarının ABD'de satışını ve dağıtımını yasaklamalıyız" çağrısını yaptı.

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    © AFP 2018 / JIM WATSON
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    ​Aktivistliğiyle öne çıkan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de Yeni Zelanda'nın hızla konuyu çözmesini överken, ABD'nin benzer saldırıların ardından göreceli kontrolü sağlamakta bile başarısız olduğunu söyledi.

    Connecticut'da 2012 yılında Sandy Hook İlkokulu'na düzenlenen, 20 çocuk ve 6 çalışanın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı hatırlatan Ocasio-Cortez, "Sandy Hook altı yıl önce yaşandı ve biz daha Senato'da geniş kapsamlı sabıka sorgulaması konusunda oylama bile yapamadık" dedi.

    Ocasio-Cortez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Christchurh yaşandı ve Yeni Zelanda günler içinde saldırı silahlarını tüketici piyasasından çekmeyi yasalaştırdı. İşte liderlik böyle bir şey" ifadelerini kullandı.

    TRUMP'TAN SES YOK

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    © REUTERS / Edgar Su
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    Florida eyaleti Parkland bölgesinde geçen yıl Şubat ayında bir lisede 17 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı üzerine "Eğer silah kullanmayı bilen bir öğretmeniniz olsaydı saldırıyı çok daha hızlı durdurabilirdi" diyen ABD Başkanı Donald Trump'tan ise henüz konuya dair bir yorum gelmedi.

    MUHALEFET DE HALK DA DESTEKLİYOR

    Öte yandan yeni silah yasası Yeni Zelanda muhalefetinden de büyük destek gördü. Yeni Zelanda Ulusal Partisi Lideri Simon Bridges, hükümetle yapıcı işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

    Bridges, "Saldırı bizi ulus olarak değiştirdi. Halkın askeri tarzda yarı otomatik silahlara ihtiyacı olmadığı konusunda hemfikiriz" dedi.

    Yeni yasalar yürürlüğe girmeden önce silahlarını teslim etmeye başlayan Yeni Zelandalıların büyük çoğunluğunun da hükümeti desteklediği belirtildi.

    Etiketler:
    saldırı tüfeği, yarı otomatik silah, Sandy Hook, Para cezası, Yasak, Hapis cezası, silah yasası, Cami, Saldırı, Stuart Nash, Simon Bridges, Alexandria Ocasio-Cortez, Jacinda Ardern, Bernie Sanders, Donald Trump, Christchurch, Yeni Zelanda, ABD
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