Avustralya Başbakanı Morrison: Erdoğan'ın sözlerindeki ılımlılaşma memnuniyet verici

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington Post gazetesine yazdığı makaledeki üslubunun bir ilerleme olduğunu belirterek, sözlerindeki ‘ılımlılaşmanın’ memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Morrison, "Gece boyunca bu konuyla ilgili ilerleme sağlandı ve Washington Post'ta yayımlanan makaledeki gibi cumhurbaşkanının (Erdoğan) görüşlerindeki ılımlılaşma olduğunu görüyoruz ve bu görüşlerdeki ılımlılaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

.@ScottMorrisonMP says overnight there's been 'progress made' on the issue of Turkey's President Erdogan's remarks, highlighting 'further meetings' held between Australian officials and the Turkish govt.



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BBC Türkçe'de yer alan habere göre Morrison, "Yetkililerimiz ile Türk hükümeti arasında başka görüşmeler de yapıldı ve burası bu görüşmelerin yapılması için uygun yer. Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha yapılacak ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı (Türkiye'de) olacak. Bu toplantıya bizim büyükelçimiz de katılacak ve istişarelerin devamı için bir fırsat doğacak" diye ekledi.

Morrison, Erdoğan'ın sözlerini ‘rencide edici' olarak tanımlamış ve geri alınmasını talep etmişti. Avustralya Başbakanı ayrıca Türkiye ile ilişkileri gözden geçirdiklerini ve tüm seçeneklerin masada olduğunu da söylemişti.

#Turkey's President #Erdogan said anyone who comes to Turkey with anti-Muslim sentiments would be sent back in coffins, ‘like their grandfathers were’ during the #Gallipoli campaign@ScottMorrisonMP called for the comments to be withdrawn! #NewZealandhttps://t.co/Smwj1mCcsO — Tamer Yazar (@tameryazar) March 20, 2019

​‘BU AŞAMADA YAPICI DAVRANILMASI GEREKİYOR’

© REUTERS / EDGAR SU Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Başbakan yardımcımız Türkiye’de gerçekleri yüz yüze anlatacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile telefonda Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın Türkiye'ye yapacağı ziyareti de görüştüklerini ifade eden Morrison, Erdoğan'ın sözlerinden rencide olduklarını net bir şekilde Türkiye'ye aktarmaya çalıştıklarını ancak bu aşamada yapıcı davranılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Erdoğan, bu hafta içerisinde yaptığı konuşmada, "İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" demişti.

Morrison, dün yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Çanakkale Savaşı'nın 104. yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözleri kınamış ve Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'u çağırmıştı.

YENİ ZELANDA: TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Yeni Zelanda da Erdoğan'ın "Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz" sözleri ve mitinglerinde cami saldırısının görüntülerini yayınlaması nedeniyle Türkiye'den açıklama beklediklerini söylemiş ve Peters'ın konuyla ilgili temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gideceğini açıklamıştı.

Erdoğan, Washington Post gazetesinde dün yayımlanan makalesinde ise Yeni Zelanda'da 50 kişinin ölümüne neden olan saldırıların zanlısı ile IŞİD'in "aynı kumaştan" olduğunu yazmış ve Yeni Zelanda Başbakanı Jucinda Ardern'i 'cesareti, liderliği ve samimiyetinden' dolayı övmüştü.

ALTUN: ERDOĞAN'IN SÖZLERİ BAĞLAMINDAN ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın ifadelerinin 'bağlamından çıkartıldığını' ve bu sözlerin hedefinin Yeni Zelanda saldırılarının zanlısı olduğunu söyledi.

Altun, Twitter üzerinden İngilizce yayımladığı mesajı nda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri maalesef bağlamından çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanı, Yeni Zelanda Christchurch'de 50 masum Müslüman'ı öldüren teröristin sözde manifestosuna karşılık veriyordu. Türkler, Anzak misafirlerine karşı daima cana yakın ve misafirperver davranmıştır. Teröristin manifestosu sadece Erdoğan'ın şahsını değil, aynı zamanda Türk devletini ve halkını da hedef almıştı. Cumhurbaşkanı, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde konuşurken, Türkiye'ye karşı geçmiş ve hala devam eden saldırılara ilişkin tarihi bir bağlamdaki görüşlerinin çerçevesini çizdi" dedi.

Altun ayrıca Erdoğan'ın konuşmasının İngilizce tercümesini de hesabından paylaştı.

Within the context of what I explained below, here is the translation of what @RT_Erdogan actually said: pic.twitter.com/rlQXqgUlOD — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 20, 2019

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