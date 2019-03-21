Kayıt
11:15 21 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Scott Morrison

    Avustralya Başbakanı Morrison: Erdoğan'ın sözlerindeki ılımlılaşma memnuniyet verici

    © AFP 2018 /
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington Post gazetesine yazdığı makaledeki üslubunun bir ilerleme olduğunu belirterek, sözlerindeki ‘ılımlılaşmanın’ memnuniyet verici olduğunu söyledi.

    Morrison, "Gece boyunca bu konuyla ilgili ilerleme sağlandı ve Washington Post'ta yayımlanan makaledeki gibi cumhurbaşkanının (Erdoğan) görüşlerindeki ılımlılaşma olduğunu görüyoruz ve bu görüşlerdeki ılımlılaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

    Washington Post
    Twitter
    Sosyal medyada Washington Post'a eleştiri yağmuru: Erdoğan'ın makalesini niye yayımlıyorsunuz?
    BBC Türkçe'de yer alan habere göre Morrison, "Yetkililerimiz ile Türk hükümeti arasında başka görüşmeler de yapıldı ve burası bu görüşmelerin yapılması için uygun yer. Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha yapılacak ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı (Türkiye'de) olacak. Bu toplantıya bizim büyükelçimiz de katılacak ve istişarelerin devamı için bir fırsat doğacak" diye ekledi.

    Morrison, Erdoğan'ın sözlerini ‘rencide edici' olarak tanımlamış ve geri alınmasını talep etmişti. Avustralya Başbakanı ayrıca Türkiye ile ilişkileri gözden geçirdiklerini ve tüm seçeneklerin masada olduğunu da söylemişti.

    ‘BU AŞAMADA YAPICI DAVRANILMASI GEREKİYOR’

    Jacinda Ardern
    © REUTERS / EDGAR SU
    Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Başbakan yardımcımız Türkiye’de gerçekleri yüz yüze anlatacak
    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile telefonda Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın Türkiye'ye yapacağı ziyareti de görüştüklerini ifade eden Morrison, Erdoğan'ın sözlerinden rencide olduklarını net bir şekilde Türkiye'ye aktarmaya çalıştıklarını ancak bu aşamada yapıcı davranılması gerektiğini sözlerine ekledi.

    Erdoğan, bu hafta içerisinde yaptığı konuşmada, "İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" demişti.

    Morrison, dün yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Çanakkale Savaşı'nın 104. yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözleri kınamış ve Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'u çağırmıştı.

    YENİ ZELANDA: TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

    Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde silahlı saldırı düzenlenen camilerden biri
    © REUTERS /
    Oktay ile Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya gidiyor
    Yeni Zelanda da Erdoğan'ın "Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz" sözleri ve mitinglerinde cami saldırısının görüntülerini yayınlaması nedeniyle Türkiye'den açıklama beklediklerini söylemiş ve Peters'ın konuyla ilgili temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gideceğini açıklamıştı.

    Erdoğan, Washington Post gazetesinde dün yayımlanan makalesinde ise Yeni Zelanda'da 50 kişinin ölümüne neden olan saldırıların zanlısı ile IŞİD'in "aynı kumaştan" olduğunu yazmış ve Yeni Zelanda Başbakanı Jucinda Ardern'i 'cesareti, liderliği ve samimiyetinden' dolayı övmüştü.

    ALTUN: ERDOĞAN'IN SÖZLERİ BAĞLAMINDAN ÇIKARILDI

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın ifadelerinin 'bağlamından çıkartıldığını' ve bu sözlerin hedefinin Yeni Zelanda saldırılarının zanlısı olduğunu söyledi.

    Fahrettin Altun
    © AA /
    Altun: Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Erdoğan var
    Altun, Twitter üzerinden İngilizce yayımladığı mesajında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri maalesef bağlamından çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanı, Yeni Zelanda Christchurch'de 50 masum Müslüman'ı öldüren teröristin sözde manifestosuna karşılık veriyordu. Türkler, Anzak misafirlerine karşı daima cana yakın ve misafirperver davranmıştır. Teröristin manifestosu sadece Erdoğan'ın şahsını değil, aynı zamanda Türk devletini ve halkını da hedef almıştı. Cumhurbaşkanı, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde konuşurken, Türkiye'ye karşı geçmiş ve hala devam eden saldırılara ilişkin tarihi bir bağlamdaki görüşlerinin çerçevesini çizdi" dedi.

    Altun ayrıca Erdoğan'ın konuşmasının İngilizce tercümesini de hesabından paylaştı.

    İlgili konular:

    Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki cami saldırısına dair açıklama
    Erdoğan'dan Yeni Zelanda katliamcısına: Senin her yerin bomba olsa ne yazar
    Yeni Zelanda'daki cami katliamcısından manifesto: Angela Merkel'i öldür, Erdoğan'ı öldür, Sadık Han'ı öldür
    Etiketler:
    Scott Morrison
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Norveç - Denizaltı restoranı
    Avrupa'nın ilk denizaltı restoranı Norveç'te açıldı
    Karikatür
    Trump'tan Brezilya'ya: NATO veya ittifakla ilgili durumuna bakacağız
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet