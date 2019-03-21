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12:50 21 Mart 2019
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    Endonezya'da 189 kişiyle denize çakılan Lion Air uçağının kara kutusu

    Endonezya uçağının kara kutusu: Pilotlar denize çakılmadan önce kullanma kılavuzu aramış

    © AP Photo / Achmad Ibrahim
    Asya & Pasifik
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    Endonezya'da 189 kişinin tümünün yaşamını yitirdiği kazadan önce, ‘kötü şöhretli' Boeing 737 Max 8 tipi uçağını kullanan pilotlarının sistemdeki sorunu gidermek için son ana kadar kullanma kılavuzunu arayıp çözüm bulmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

    Kara kutu ses kayıtlarına göre 29 Ekim 2018'de Endonezya açıklarında düşen Lion Air'e ait uçağın bilgisayar sisteminin, kalkıştan hemen sonra uçağın burnunu aşağı çektiği fark eden pilotlar arızayı gidermek için kullanma kılavuzunu aramış.

    Endonezya'da uçak kazası
    © REUTERS /
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    Reuters'ın adı açıklanmayan uzmanlara dayandırdığı haberine göre kalkıştan hemen sonra uçağı kontrol etmekte zorlanan pilot, yardımcı pilottan kullanma kılavuzuna bakmasını istiyor.

    Yardımcı pilot kalkıştan iki dakika sonra kuleye uçuş kontrolü sorunu yaşadıklarını bildiriyor. Sadece kaptanın göstergelerinin arıza verdiği, yardımcı pilotun göstergelerinin normal olduğu öne sürülüyor.

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    © AA / Fikret Delal
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    Bilgisayarın, hızın düşük olduğu verisini temel alıp anti-stall sistemini devreye soktuğu ve 20 kezden fazla uçağın burnunu aşağı çektiği, pilotların bunu engelleyemediği belirtiliyor.

    Hindistan doğumlu 31 yaşındaki kaptanın kullanım kılavuzunda doğru talimatları bulmayı boşu boşuna beklerken, 41 yaşındaki Endonezyalı yardımcı pilotun da uçağı kontrol edemediği aktarılıyor.

    Reuters'a konuşan kaynaklardan biri, "Bu 100 soruluk bir testte, siz henüz 75 soruya cevap vermişken zamanın dolmasına benziyor. Dolayısıyla paniklersiniz" yorumunu yaptı.

    Etiyopya'da uçak kazası
    © REUTERS / Baz Ratner
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    Son kayıtlara göre kaptan son ana kadar sükûnetini koruyor, yardımcı pilot ise uçak denize çakılırken "Allahu Ekber" diye bağırıyor. Kayıtlar, 12 dakikalık bir süreyi kapsıyor.

    KAYITLAR İLK KEZ PAYLAŞILDI

    Aynı uçağın bu kazadan bir gün önce de benzer bir arıza verdiği ve kokpitte bulunan başka bir pilotun sorunu çözdüğü belirtiliyor.

    Kara kutuya dair bu kayıtlar ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Lion Air yetkilileri tüm kayıtların soruşturmayla ilgilenen birimlere teslim edildiğini belirtti.

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    Kalkışından 12 dakika sonra Cava Denizi'ne çakılan uçaktaki 189 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yıl 10 Mart'ta Etiyopya Havayolları'na ait aynı tip bir uçağın düşmesi sonucu da 157 kişi ölmüştü.

    Benzer özellikler gösteren iki kazanın da Boeing 737 Max 8 tipi uçakla yaşanmasının ardından pek çok ülke uçuşları askıya almıştı.

    Etiketler:
    yardımcı pilot, kullanma kılavuzu, bilgisayar sistemi, Kaza, Pilot, hata, Uçak, Boeing 737 MAX 8, Etiyopya, Endonezya
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