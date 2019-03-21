Kazakistan halkı sürpriz istifanın etkisinde: ‘Nazarbayev dede gitti’

Kazakistan’ın ilk Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in istifa etmesinin ardından ülkede gözyaşı dökenler de kararın yerinde olduğunu savunanlar da oldu. Ülkede sosyal medyada yayılan bir videoda küçük bir kız çocuğunun “Nazarbayev dede gitti” diye ağladığı görüldü.

© AA / Aliia Raimbekova 28 yıldır koltukta oturan Kazak lider Nazarbayev istifa etti

Kazakistan'ın ilk Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev 28 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettikten sonra, birçok kişinin başka bir lider görmediği eski Sovyetler Birliği ülkesinde halkta farklı tepkiler oldu. Nitekim son yıllarda Nazarbayev'in gideceğine dair zaman zaman spekülasyonlar ortaya atılsa da, istifa açıklamasının gelişi aniydi.

Reuters'ın aktardığına göre, ülkede viral olan bir videoda küçük bir kız çocuğunun "Nazarbayev dede gitti" diyerek ağladığı görüldü. Videoda bir büyüğün de "Emekli oldu, yaşlanmıştı" sözleriyle küçük kızı teselli etmeye çalıştığı görüldü.

Eski çelik işçisi ve Komünist Parti üyesi 78 yaşındaki Nazarbayev, ülkesini 1989 yılından beri yönetiyordu. ‘Yeri doldurulamaz' olarak görülen Nazarbayev'in adı havalimanı, cadde ve sokaklara veriliyordu.

Nazarbayev'in istifasının ardından neler hissettiği sorulan 38 yaşındaki bir ev kadını da "Çok üzgünüm" dedi.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Devlet başkanlığından ayrılan Nazarbayev, ömür boyu ulusal lider olarak göreve devam edecek

16 yaşındaki öğrenci Neriman da "Halkımız için çok şey yaptı, bu bizim için şok oldu. Başımızda bir başkasının olması tuhaf olacak" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan yaşı nedeniyle istifanın doğru bir karar olduğunu kaydedenler de vardı. 67 yaşındaki bir ticaret birliği yetkilisi Gennadiy "Vakitli bir karar oldu. Biliyorsunuz, insanın uygun bir şekilde, doğru zamanda bir şeyleri bırakması gerekir" dedi.

Nazarbayev'den görevi Kasım Cömert Tokayev devraldı.

Görev dönemi Nisan 2020'de sona erecek olan Tokayev, Rusça, İngilizce ve Çince biliyor. Ülkeyi 1989'dan beri yöneten Nazarbayev istifa konuşmasında Tokayev için "Kazakistan'ı yönetme konusunda güvenilebilecek birisi" demişti.

Nazarbayev 1991'de SSCB dağıldığı esnada görevde olan Sovyet dönemi liderlerinden sonuncusuydu.