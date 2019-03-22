Yeni Zelanda devlet televizyonundan canlı ezan okundu

Yeni Zelanda devlet televizyonu TVNZ ve RNZ tarafından izleyicilere aktarılan törenlerde cuma ezanı canlı olarak yayınladı. Ezanın ardından, saldırıda hayatını kaybedenlere saygı amacıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
BAŞBAKAN CUMA NAMAZINA KATILDI
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'deki Hagley Park'ta kılınan cuma namazına katıldı.
Namaz öncesindeki kısa konuşmasına hadisle başlayan Jacinda Ardern, "Peygamber Muhammed dedi ki 'karşılıklı şefkat, merhamet ve sempatileri ile inananlar tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder.' Yeni Zelanda da sizinle yasta, biz biriz" ifadeleri kullandı.
'YENİ ZELANDA'NIN YENİLMEZ OLDUĞUNU GÖSTERDİK'
Linwood Camisi İmamı Alabi Lateef Zirullah tarafından okunan ezanın ardında hutbeye çıkan Alnoor Camisi İmamı Gamal Fouda, Başbakan Ardern, hükümet ve Yeni Zelandalılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.
KADINLARDAN BAŞÖRTÜLÜ DESTEK
Ülke genelinde yapılan törenlerde, Başbakan Ardern'in çağrısı üzerine, çok sayıda Yeni Zelandalı kadın sembolik başörtüsü takarak Müslümanlara destek verdi.
Hagley Park'taki cuma namazının ardından Memorial Park Mezarlığı'nda toplu cenaze namazı kılınacak.
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