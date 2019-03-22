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10:24 22 Mart 2019
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    Jung Joon-young

    Güney Kore'de seks skandalının odağındaki şarkıcı Jung tutuklandı

    © AP Photo / Lee Jin-man
    Asya & Pasifik
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    Güney Kore toplumunun geneline yayılan, geçen hafta müzik sektöründe patlak veren ve buzdağının yalnızca görünen kısmı olan seks skandalında ilk kararlı adım geldi. Skandalın baş aktörlerinden şarkıcı Jung Joon-yong dün cezaevine gönderildi.

    Jung Joon-young
    © REUTERS / Kim Hong-Ji
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    Güney Kore'de 2015- 2016 yılları arasında cinsel ilişkiye girdiği en az 10 kadını ilişki esnasında rızaları olmadan videoya çeken ve bu görüntüleri mesajlaşma uygulaması Kakaotalk'ta paylaşan şarkıcı Jung Joon-young tutuklandı.

    Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkan 30 yaşındaki Jung mağdur ettiği kadınlardan ve 'kendisine şefkat gösteren herkesten' özür diledi, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul ettiğini yineledi. Mahkemeden saatler sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Jung elleri kelepçeli şekilde polis merkezine götürüldü. 

    Jung ve Big Bang grubundan Seungri gibi şarkıcıların da dahil olduğu seks ve rüşvet skandalı konusunda Devlet Başkanı Moon Jae-in de açıklamalarda bulunmuştu.

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    © Flickr /
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    Geniş kapsamlı soruşturma emri veren Moon, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada skandala hükümet ve polis yetkililerinin de karışmış olduğuna dikkat çekti: "İmtiyazlı sınıfın da dahil olduğu bu davalarla ilgili gerçeği ortaya çıkaramazsak adaletli bir toplum olmaktan söz edemeyiz."

    Nitekim Moon eski bir adalet bakanının 2013'te cinsel ilişki karşılığında bir işadamına torpil yapmakla suçlanması ve oyuncu Jang Ja-yeon'un 2009'da 7 sayfalık intihar notu bırakıp intihar etmesi olaylarının da soruşturulması emri verdi.

    Etiketler:
    Seks, Kakao Talk, Jang Ja-yeon, Moon Jae-in, Seungri, Jung Joon-young, Güney Kore
    Topluluk kurallarıTartışma
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