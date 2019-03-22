Güney Kore'de seks skandalının odağındaki şarkıcı Jung tutuklandı

Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkan 30 yaşındaki Jung mağdur ettiği kadınlardan ve 'kendisine şefkat gösteren herkesten' özür diledi, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul ettiğini yineledi. Mahkemeden saatler sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Jung elleri kelepçeli şekilde polis merkezine götürüldü.
#JungJoonYoung is the first celebrity to be arrested in the Burning Sun scandal fallouthttps://t.co/jGglm8VHGZ— SBS PopAsia (@SBSPopAsia) 21 Mart 2019
Jung ve Big Bang grubundan Seungri gibi şarkıcıların da dahil olduğu seks ve rüşvet skandalı konusunda Devlet Başkanı Moon Jae-in de açıklamalarda bulunmuştu.
DEVLET BAŞKANI MOON: GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARAMAZSAK ADALETLİ TOPLUMDAN SÖZ EDEMEYİZ
Nitekim Moon eski bir adalet bakanının 2013'te cinsel ilişki karşılığında bir işadamına torpil yapmakla suçlanması ve oyuncu Jang Ja-yeon'un 2009'da 7 sayfalık intihar notu bırakıp intihar etmesi olaylarının da soruşturulması emri verdi.
Yoon released a book about being a witness to the case (https://t.co/hSsjNJAKNQ), but there have been reports in the past that there was pressure put on police not to investigate due to the high-profile allegations aimed at media power players (https://t.co/BzKn7XvFIx).— Tamar Herman (@TamarWrites) 17 Mart 2019
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