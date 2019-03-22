Kuzey Kore, Güney'le ortak irtibat bürosundaki görevlilerini geri çekti

Yonhap'ta yer alan habere göre Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin sınır kent Kaesong'da yer alan ortak irtibat bürosundaki görevlilerini geri çektiğini açıkladı.

Kuzey Kore'nin irtibat bürosunda bir toplantı sırasında kararını Güney Kore'ye bildirdiği ifade edilen açıklamada, bu kararın 'üzücü' olduğu dile getirildi.

North Korea has withdrawn its staff from the inter-Korean liaison office in Kaesong. The South Korean Unification ministry said it was contacted by the North this morning and informed that North Korean staff would be leaving today. They have now gone. — Laura Bicker (@BBCLBicker) 22 Mart 2019

Güney Kore ile Kuzey Kore, geçen eylülde sınır kenti Kaesong'da ortak irtibat bürosu açmıştı.

Güney Koreli milletvekilleri ve iş adamları dahil her iki taraftan 50'şer kişinin katıldığı Kaesong'daki törende Güney Kore Birleşme Bakanı Ço Myoung-gyon, "İrtibat bürosunun açılmasıyla, Kuzey ve Güney artık tarafların 365 gün iletişim kurabileceği bir sistemle donatıldı" diye konuşmuştu.

