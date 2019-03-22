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13:27 22 Mart 2019
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    İmrah Han ile Recep Tayyip Erdoğan

    Han: İslam dünyasında öne çıkan iki lider var, biri Erdoğan, diğeri Mahathir

    © AFP 2019 / Adem Altan
    Asya & Pasifik
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    Pakistan Başbakanı İmran Han, "İslam dünyasında öne çıkan iki lider var, biri Recep Tayyip Erdoğan diğeri Mahathir. Malezya'nın yükselişini de Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin dönüşümünü ve ekonomisinin yükselişini gördük" dedi.

    Pakistan'da başbakan seçilen İmran Han'ın mitinginden bir enstantane
    © REUTERS / Akhtar Soomro/File Photo
    İmran Han: Pakistan'a yatırım yapmanın tam zamanı
    Han, ülkesine 3 günlük resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

    Malezya'nın yolsuzlukla mücadelesini örnek aldıklarını dile getiren Han, "Yolsuzluk ve rüşvet, kurumları yok ettiği gibi insanlarımız için harcanması gereken paranın da yok olması anlamına geliyor. Sizin yolsuzluk ve rüşvet karşısında duruşunuzu takdir ediyoruz" diye konuştu.

    Malezya'nın turizm konusunda gelişmiş bir ülke olduğunu ifade eden Han, "Pakistan, Malezya'nın turizm konusundaki tecrübelerinden faydalanmak istiyor. Ülkemizin doğal güzelliklerinin bize en büyük getirisi turizmdir" şeklinde konuştu.

    Müslüman ülkelerden sadece ikisinin Pakistan'a örnek olacak toplumsal dönüşümü gerçekleştirdiğini belirten Han, "İslam dünyasında öne çıkan iki lider var, biri Erdoğan diğeri Malezya Başbakanı Mahathir. Malezya'nın yükselişini de Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin dönüşümünü ve ekonomisinin yükselişini de gördük" ifadelerini kullandı.

    'İSLAMOFOBİYLE MÜCADELE İÇİN BAŞKA YÖNTEMLER BULMALIYIZ'

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han
    © AA / Kayhan Ozer
    Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü
    Mahathir de Pakistan ve Malezya'nın İslamofobiyle mücadele konusunda mutabık olduğunu dile getirerek, "Christchurch saldırılarında görüldüğü gibi Müslümanlara karşı bir düşmanlık var. İslamofobiyle mücadele etmek için başka yöntemler bulmalıyız. Bu mücadelede kan dökmek olmamalı. Bu noktada Pakistan'la aynı fikirdeyiz" dedi.

    Han'la görüşmesinde ikili, bölgesel ve küresel konuların konuşulduğunu kaydeden Mahathir, "Eğer ikili ticaretimizi yükseltirsek iki taraf da kazanmış olur. Bugün tüm ülkeler ekonomilerini büyütmeyi hedefliyor. Biz de ulus olmak istiyorsak kendi zenginliklerimize sahip olmak zorundayız" diye konuştu.

    Mahathir ayrıca "Ne alıp ne satacağımızı tanımlarsak birbirimizin ticaretle ilgili yasalarını daha iyi öğrenir ve aşina oluruz. Bu şekilde iş insanları iki ülkede de rahat bir ticaret ve yatırım ortamı bulur" ifadelerini kullandı.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Fatih Aktaş
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    Pakistan'a 3 günlük resmi ziyarette bulunan Mahathir, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle de bir araya gelecek. Mahathir, yarın yapılacak Pakistan Günü etkinliklerine onur konuğu olarak katılacak.

    MALEZYALI ŞİRKETLER 900 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPACAK

    Mahathir'in resmi ziyareti kapsamında iki ülke arasında 900 milyon dolarlık yatırım anlaşmaları da imzalanacak.

    Pakistan Başbakanlığı Yatırım Kurulu Başkanı Harun Şerif'in yerel medyaya verdiği bilgiye göre, Mahathir'le Pakistan'a gelen 25 Malezya şirketinin yönetim kurulu başkanları ve üst düzey yöneticileri Pakistan'da enformasyon teknolojileri, telekomünikasyon, enerji, tekstil, tarım ve helal et sektörlerinde yatırım için anlaşma yapacak.

    Etiketler:
    basın toplantısı, açıklama, görüşme, İslamofobi, Mahathir Muhammed, İmran Han, Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Pakistan, Türkiye
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