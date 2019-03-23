Çin’de yolcu otobüsü yandı: 26 ölü

Şinhua ajansının haberine göre, Hunan eyaletinin Çangdı kentinde tur otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Yangında, araçta bulunan 54 yolcudan 26'sı hayatını kaybederken, 28'i yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri, yangından yara almadan kurtulan 2 şoförü gözaltına aldı.
Twenty-six people were killed and 28 others injured after a tour coach caught fire in central China's Hunan Province on Friday, local authorities said. Two drivers were detained and an investigation into the cause of the accident is under way. pic.twitter.com/8qrA2uo4up— People's Daily, China (@PDChina) 23 Mart 2019
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