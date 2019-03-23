Çin’de yolcu otobüsü yandı: 26 ölü

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK Çin’deki kimya tesisinde patlamada ölü sayısı 44'e yükseldi

Şinhua ajansının haberine göre, Hunan eyaletinin Çangdı kentinde tur otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, araçta bulunan 54 yolcudan 26'sı hayatını kaybederken, 28'i yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri, yangından yara almadan kurtulan 2 şoförü gözaltına aldı.