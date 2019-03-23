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21:27 23 Mart 2019
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    Kim Jong-un

    Güney Kore medyası: Kim Jong-un’un fotoğrafçısı yakın çekim yaptığı için işten atıldı

    © REUTERS / Kim Kyung-Hoon
    Asya & Pasifik
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    Güney Kore medyası, Kim Jong-un’un kişisel çekimlerini yapan fotoğrafçının Kuzey Kore liderini görüntülerken kendisine çok fazla yaklaştığını ve böylelikle ‘yüce haysiyete’ zarar verdiği için işten çıkarıldığını yazdı.

    Kuzey Kore'de seçimler
    © AFP 2019 /
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    Güney Kore’de yayınlanan Daily NK gazetesinin Pyongyang’dan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre 47 yaşındaki Ri soyisimli fotoğrafçı, Kuzey Kore lideri için belirlenen çekim kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 12 Mart’ta partiden ihraç edildi ve işine son verildi.

    Gazeteye konuşan kaynak, “Korean Art Film Studio’da çalışan Kim Jong-un’un 47 yaşındaki Ri soyisimli kişisel fotoğrafçısı ve foto editörü partiden ihraç edildi ve işten çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

    Kaynağın aktardığı bilgiye göre Ri, ülkenin en yüksek yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi'ne üyelik seçiminin yapıldığı 10 Mart’ta Kuzey Kore liderinin fotoğraf çekimlerini yaparken karşısında çok yakın mesafede durdu ve böylelikle çekim kurallarını ihlal etti.

    DPRK Today haber sitesinde, Kim Jong-un’u seçim sandığına gelirken sık sık deklanşöre basan fotoğrafçının görüntülendiği bir videonun yayınlandığı belirtilen haberde, Kuzey Kore liderinin otomobilinden indiği sırada Ri’nin 3 saniye boyunca Kim’in bulunduğu kareyi kapattığı ve bu hareketin ‘yüce haysiyete’ verilen zarar olarak algılandığı kaydedildi.

    Gazete, fotoğrafçıların lidere 2 metreden fazla yaklaşarak tam karşısından fotoğraf ve video çekmelerinin yasak olduğunu ve Ri’nin bu kuralı ihlal ettiğini ifade etti.

    Yüksek Halk Meclisi için 5 yılda bir seçim yapılan Kuzey Kore'de sadece iktidardaki Komünist Parti'nin belirlediği adaylar yarışıyor. Oylama gizli sayılsa da seçim pusulalarında bir tek kişinin adı geçtiği için mühür basılması gerekmiyor. Yüksek Halk Meclisi'nin üyelerinin belirlenmesi için 10 Mart’ta yapılan seçimde listelerde belirlenen adayların yüzde 99.99’u katılmış, yeni milletvekillerinin tamamı oyların yüzde 100'ünü alarak seçilmişti. Kim Jong-un'un, seçimin ardından ilan edilen temsilciler listesinde isminin yer almaması dikkat çekmişti.

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    Etiketler:
    İşten çıkarma, Fotoğrafçı, Kim Jong-un, Güney Kore, Kuzey Kore
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