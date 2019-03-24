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12:44 24 Mart 2019
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    Tayland'da genel seçim

    Tayland darbeden 5 yıl sonra genel seçime gitti

    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    Asya & Pasifik
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    Tayland halkı 2014 yapılan askeri darbeden 5 yıl sonra uzun süredir ertelenen milletvekili seçimlerine gitti.

    Tayland'da ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından düzenlenen ilk parlamento seçimleri için oy verme işlemi başladı. Sandıkların yerel saatle 08.00'de açılmasıyla halk, sandık başına gitti.

    Tayland Kralı'nın ablası, Prenses Ubolratana Rajaka (67), 2010 yılındaki bir etkinlikte
    © REUTERS /
    Tayland Prensesi'ni başbakan adayı gösteren parti kapatıldı
    Oyunu başkent Bangkok'ta kullanan Başbakan Prayut Çan-oça, "Herkesin bugün hakkı olan oy kullanmaya gitmek konusunda birbirine yardımcı olmasını umuyorum" dedi.

    Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, seçimin hemen öncesinde bir bildiri yayımlayarak, liderlerin rolünün, 'kötü insanların güç kazanmasına ve kaos çıkarmasına son vermek' olduğunu belirtti. Barışçıl bir ulus tesis edilmesi konusunda liderlere destek olunması gerektiğini ifade eden Kral Vajiralongkorn, hükümet yetkililerine, askerlere ve kamu personeline ulusal güvenliğe sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

    Tayland'da kayıtlı yaklaşık 51 milyon seçmen bulunuyor.

    Toplamda 81 partinin ve 68 başbakan adayının katıldığı seçimlerde, üç ana siyasi cephe yarışacak.

    Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, 2014 askeri darbesi sonrası düzenlenecek ilk seçimler için oy kullanma çağrısı yapan duvar resimleri
    © REUTERS / Jorge Silva/File Photo
    'Askeri darbeden yoruldunuz, cuntadan yıldınız, Taksin'den bıktıysanız, süper kahraman verelim'
    Bunlardan ilki, 2014 askeri darbesinin ardından başbakanlık koltuğuna oturan General Prayut Çan-oça liderliğindeki cunta ve monarşi yanlısı Palang Pracharath (Halkın Gücü) Partisinin (PPRP) etrafında birleşiyor.

    İkinci büyük siyasi cephe, cunta yanlısı hareketlere muhalifliğiyle bilinen ve en son askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Başbakan Taksin Şinavatra ve ailesinin partisi Pheu Thai ile bu partiyi destekleyen liberal ve demokrat partilerden oluşuyor.

    Üçüncü siyasi cephede ise bu iki rakip taraftan hangisinin yanında yer alacağını ilan etmeyen partiler bulunuyor. Bu partilerden en güçlüsü ise Tayland'ın en eski siyasi oluşumu Demokrat Parti.

    Bağımsız hareket eden bir diğer parti ise 40 yaşındaki iş adamı Thanathorn Juangroongruangkit'in kurduğu İleri Gelecek partisi. Genç kesimin sempatisini kazanan bu partiye de seçimlerin belirleyici unsurlarından biri gözüyle bakılıyor.

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    Etiketler:
    Darbe, Maha Vajiralongkorn, Palang Pracharath, Thanathorn Juangroongruangkit, Taksin Şinavatra, Prayuth Chan-ocha, Tayland
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