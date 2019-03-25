Tayland'da iktidar partisi PPRP seçimi önde götürüyor

Tayland'da 2014'teki askeri darbenin ardından düzenlenen ilk parlamento seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça'nın liderliğindeki Palang Pracharath (Halkın Gücü) Partisi (PPRP) yarışı önde götürüyor.

Açılan sandıkları ilan eden Tayland Seçim Komisyonu'nun sosyal medya hesabında yayınlanan son verilere göre, General Prayut'un partisi PPRP toplam 7.5 milyon oy alarak parlamentoda 129 sandalye elde etti.

© REUTERS / Athit Perawongmetha Muhalefetin en güçlü partisi olarak bilinen, eski Başbakan Taksin Şinavatra liderliğindeki Pheu Thai hareketi ise 7.3 milyon oy alarak mecliste 117 sandalye kazandı.

© REUTERS / Athit Perawongmetha Tayland darbeden 5 yıl sonra genel seçime gitti

Seçimlerin gözde partilerinden olup özellikle genç seçmenlerin oyunu alan İleri Gelecek de resmi olmayan sonuçlara göre 5.2 milyon oy ve 77 milletvekiline sahip görünüyor.

Tayland'ın en eski siyasi oluşumu Demokrat Parti ise seçimlerde beklenmedik bir düşüş yaşayarak 3.2 milyon oy ve mecliste 49 sandalye elde etti.

Gayrı resmi sonuçların ardından partinin lideri ve eski başbakanlardan Abhisit Vejjajiva istifasını açıkladı.

Thailand's pro-army party leads in election; results delayed https://t.co/bbMIBFMgYY pic.twitter.com/zpNvxbGrvp — Reuters Top News (@Reuters) March 25, 2019

Resmi olmayan sonuçlarda büyük bir değişiklik görülmemesi halinde, 129 milletvekilini garantileyen General Prayut'un liderliğindeki PPRP'nin tek başına hükümet kurması muhtemel gözüküyor. Zira 2017'de yürürlüğe giren yeni anayasadaki seçim sistemine göre, üyelerini cunta hükümetinin atadığı 250 kişilik senato, bundan önce sadece parlamentodaki 500 milletvekilinin gerçekleştirdiği başbakanlık oylamasına katılabiliyor. Parlamento ve senatonun başbakan oylamasını beraber yapması durumunda başbakan adayı 376 oy alırsa seçilmiş sayılıyor.

Cunta rejimi tarafından atanan senatörlerin tamamının General Prayut'u destekleyeceği düşünülüyor. Bu durumda Prayut'un partisinin parlamentoda sadece 126 milletvekili bulundurması yetiyor.

Seçim Komisyonu, resmi seçim sonuçların yarın yerel saatle 10.00'da yayınlanacağını açıkladı.