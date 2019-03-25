Yeni Zelanda cami saldırılarını ülkenin en yüksek soruşturma organı araştıracak

Yeni Zelanda'da 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırıları Kraliyet Soruşturma Komisyonu tarafından araştırılacak. Komisyon, ülkenin en yüksek soruşturma organı olarak biliniyor.

Başbakan Jacinda Ardern, Wellington'da parlamento binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Christchurch'teki saldırıları Kraliyet Soruşturma Komisyonu'nun araştıracağını söyledi.

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Ardern, "Bu terör saldırısının kökenine inmek, nasıl meydana geldiğini bulmak için altına bakılmadık taş bırakmamamız önemli" dedi.

Ardern, "Kurulan Kraliyet Soruşturma Komisyonu saldırıyı önlemek için neler yapılabileceğini veya yapılması gerektiğini inceleyecektir" ifadesini kullandı. Başbakan, Komisyonun iki ya da üç hafta içerisinde raporunu tamamlayacağını belirtti.

ELEŞTİRİNİN ODAĞINDAKİ İSTİHBARAT KURUMLARI DA İNCELENECEK

Komisyonun, Hükümet Haberleşme Güvenlik Bürosu (GSCB), Güvenlik İstihbarat Servisi (SIS), Polis, Gümrük, Göçmenlik ve diğer ilgili kurumları da inceleyecek.

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Yeni Zelanda istihbaratı, aşırı sağcılara dair faaliyetleri yeterince inceleyemediği gerekçesiyle saldırıdan bu yana eleştiri yağmuruna tutuluyordu.

Ana muhalefette bulunan Ulusal Parti lideri Simon Bridges, güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının Kraliyet Soruşturma Komisyonu tarafından soruşturulmasına destek verdiklerini açıkladı.

EN YÜKSEK SORUŞTURMA ORGANI

Ülkenin en yüksek soruşturma organı olan ve hükümetten bağımsız çalışan Kraliyet Soruşturma Komisyonu'na Yüksek Mahkeme yargıcı başkanlık ediyor. Komisyon, Genel Vali tarafından atanan üyelerden oluşuyor. Devlet kurumlarındaki aksama ve ihmalleri soruşturan komisyon raporunu tamamladıktan sonra önce Genel Valiye, ardından da parlamentoya sunuyor.

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Komisyon, ifade için tanık çağırabiliyor veya kurumlardan belge talep edebiliyor. Ancak komisyonun bulgularına ve tavsiyelerine uymak yargı organlarının ve hükümetin inisiyatifine bırakılıyor.

Komisyonun, saldırının faili Avustralya doğumlu Brenton Tarrant'ın Yeni Zelanda'da faaliyetlerini, yurt dışı gezilerini ve manifestosunu da yayımladığı sosyal medya hesaplarını inceleyecek.