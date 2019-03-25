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10:32 25 Mart 2019
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    Yeni Zelanda'da cami saldırılarında yaşamını yitirenler anıldı

    Yeni Zelanda cami saldırılarını ülkenin en yüksek soruşturma organı araştıracak

    © REUTERS / Edgar Su
    Asya & Pasifik
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    Yeni Zelanda'da 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırıları Kraliyet Soruşturma Komisyonu tarafından araştırılacak. Komisyon, ülkenin en yüksek soruşturma organı olarak biliniyor.

    Başbakan Jacinda Ardern, Wellington'da parlamento binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Christchurch'teki saldırıları Kraliyet Soruşturma Komisyonu'nun araştıracağını söyledi.

    Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Ardern, "Bu terör saldırısının kökenine inmek, nasıl meydana geldiğini bulmak için altına bakılmadık taş bırakmamamız önemli" dedi.

    Ardern, "Kurulan Kraliyet Soruşturma Komisyonu saldırıyı önlemek için neler yapılabileceğini veya yapılması gerektiğini inceleyecektir" ifadesini kullandı. Başbakan, Komisyonun iki ya da üç hafta içerisinde raporunu tamamlayacağını belirtti.

    ELEŞTİRİNİN ODAĞINDAKİ İSTİHBARAT KURUMLARI DA İNCELENECEK

    Komisyonun, Hükümet Haberleşme Güvenlik Bürosu (GSCB), Güvenlik İstihbarat Servisi (SIS), Polis, Gümrük, Göçmenlik ve diğer ilgili kurumları da inceleyecek.

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    © AFP 2019 / Yelim Lee
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    Yeni Zelanda istihbaratı, aşırı sağcılara dair faaliyetleri yeterince inceleyemediği gerekçesiyle saldırıdan bu yana eleştiri yağmuruna tutuluyordu.

    Ana muhalefette bulunan Ulusal Parti lideri Simon Bridges, güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının Kraliyet Soruşturma Komisyonu tarafından soruşturulmasına destek verdiklerini açıkladı.

    EN YÜKSEK SORUŞTURMA ORGANI

    Ülkenin en yüksek soruşturma organı olan ve hükümetten bağımsız çalışan Kraliyet Soruşturma Komisyonu'na Yüksek Mahkeme yargıcı başkanlık ediyor. Komisyon, Genel Vali tarafından atanan üyelerden oluşuyor. Devlet kurumlarındaki aksama ve ihmalleri soruşturan komisyon raporunu tamamladıktan sonra önce Genel Valiye, ardından da parlamentoya sunuyor.

    TARRANT'IN GEZİLERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI MERCEK ALTINDA

    Yeni Zelanda’da cami saldırılarını gerçekleştiren Avustralya doğumlu Brenton Tarrant’ın olduğu sanılan ve TRT World tarafından yayınlanan görünterlde, Tarrant’ın 13 Eylül 2016’da İstanbul Havalimanı’na gelişi görülüyor.
    © AFP 2019 / TRT WORLD / AFP
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    Komisyon, ifade için tanık çağırabiliyor veya kurumlardan belge talep edebiliyor. Ancak komisyonun bulgularına ve tavsiyelerine uymak yargı organlarının ve hükümetin inisiyatifine bırakılıyor.

    Komisyonun, saldırının faili Avustralya doğumlu Brenton Tarrant'ın Yeni Zelanda'da faaliyetlerini, yurt dışı gezilerini ve manifestosunu da yayımladığı sosyal medya hesaplarını inceleyecek.

    Etiketler:
    Araştırma, Soruşturma, Güvenlik, istihbarat paylaşımı, Cami, Sosyal medya, Saldırı, Kraliyet Soruşturma Komisyonu, Simon Bridges, Brenton Tarrant, Jacinda Ardern, Christchurch, Yeni Zelanda
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