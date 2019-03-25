Okinawa'da referanduma rağmen ABD üssü için çalışmalar başladı

Kyodo haber ajansının aktardığına göre çalışmalar, üssün taşınması planlanan Nago kentindeki Henoko sahilindeki 33 hektarlık alanda yürütülüyor.
Japon hükümeti, aralık ayından bu yana bölgede sahilde yer alan altı hektarlık araziyi kamulaştırmıştı.
YÜZDE 72 'HAYIR' DEDİ
Futenma Hava Üssü'nün adadaki başka bir şehre taşınmasını öngören proje için 24 Şubat'ta yapılan referandumda halk yüzde 72,2'lik bir oranda "hayır" demişti.
Hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmayan referandum sonrası, çıkan sonuca rağmen üssün taşınmasına devam edileceği açıklanmıştı.
Başbakan Şinzo Abe, üssün yer değiştirme planının daha fazla ertelenemeyeceğini söylemişti.
VALİ, 'ÜS KAPANSIN' DİYOR
Tamaki, ABD üssünün tamamıyla adadan çıkarılmasını ve adada bulunan ABD askeri varlığının asgariye indirilmesi gerektiğini savunuyor.
PLAN, TECAVÜZLE GÜNDEME GELDİ; HALK TEPKİLİ
İkinci Dünya Savaşı'nın en sert mücadelelerine sahne olan Okinawa, Japonya'nın 1952'de yeniden egemenliğini kazanmasının ardından ABD tarafından ilhak edilmiş, ardından 1972'de Japonya'ya resmen geri verilmişti. Savaş sonrası adadaki ABD askerlerinin işlediği bazı suçlar ada halkında büyük rahatsızlık yaratmıştı.
ABD askeri uçaklarının kentte yarattığı gürültü kirliliği ve kaza riskleri de halk arasında rahatsızlığa yol açıyor. Okinawa Adası, 50 binin üzerinde ABD askerine ev sahipliği yapıyor.
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