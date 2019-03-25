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13:54 25 Mart 2019
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    Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki ABD askeri üssü

    Okinawa'da referanduma rağmen ABD üssü için çalışmalar başladı

    © AP Photo / Eugene Hoshiko
    Asya & Pasifik
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    Japonya'nın Okinawa Adası'nda, referandumdan aleyhte sonuç çıkmasına rağmen tartışmalı ABD üssünün yerinin değiştirilmesine yönelik imar faaliyeti başlatıldı. Karara karşı çıkan halk ise mevcut ABD üssünün önünde oturma eylemi yaptı.

    Okinawa-ABD askerleri
    © AFP 2019 / CHOI JAE-KU
    Okinawa referandumunda ABD üssüne 'hayır' oyu çıktı
    Japon hükümeti, ABD donanmasına ait Futenma Hava Üssü'nün taşınacağı alanda kıyı doldurma çalışmalarına bugün öğleden sonra başladı.

    Kyodo haber ajansının aktardığına göre çalışmalar, üssün taşınması planlanan Nago kentindeki Henoko sahilindeki 33 hektarlık alanda yürütülüyor.

    Japon hükümeti, aralık ayından bu yana bölgede sahilde yer alan altı hektarlık araziyi kamulaştırmıştı.

    YÜZDE 72 'HAYIR' DEDİ

    Futenma Hava Üssü'nün adadaki başka bir şehre taşınmasını öngören proje için 24 Şubat'ta yapılan referandumda halk yüzde 72,2'lik bir oranda "hayır" demişti.

    Hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmayan referandum sonrası, çıkan sonuca rağmen üssün taşınmasına devam edileceği açıklanmıştı.

    Başbakan Şinzo Abe, üssün yer değiştirme planının daha fazla ertelenemeyeceğini söylemişti.

    VALİ, 'ÜS KAPANSIN' DİYOR

    Yeni Okinawa Valisi Danny Tamaki
    © AFP 2019 / JIJI PRESS
    Okinawa'da seçimi ABD üssüne karşı çıkan aday kazandı
    Referandum sonuçlarını vurgulayan Okinawa Valisi Denny Tamaki, geçen hafta Başbakan Abe ile Tokyo'da bir araya gelmiş ve arazi ıslahını durdurmasını, konuyla ilgili bir aylık bir diyalog süreci yürütmelerini talep etmişti.

    Tamaki, ABD üssünün tamamıyla adadan çıkarılmasını ve adada bulunan ABD askeri varlığının asgariye indirilmesi gerektiğini savunuyor.

    PLAN, TECAVÜZLE GÜNDEME GELDİ; HALK TEPKİLİ

    İkinci Dünya Savaşı'nın en sert mücadelelerine sahne olan Okinawa, Japonya'nın 1952'de yeniden egemenliğini kazanmasının ardından ABD tarafından ilhak edilmiş, ardından 1972'de Japonya'ya resmen geri verilmişti. Savaş sonrası adadaki ABD askerlerinin işlediği bazı suçlar ada halkında büyük rahatsızlık yaratmıştı.

    ABD askeri
    © AFP 2019 / Ali al-Saadi
    Okinawa’da ABD askerleri yüzünden çıkan olayların listesi kabarıyor
    Okinawa halkının tepkisini çeken taşınma planı ABD ve Japonya arasında 1996'da varılan anlaşmayla kabul edildi. Üssün Henoko'ya taşınma planı 1995'de üç ABD askerinin Futenma'da bir kız öğrenciye tecavüz etmesinin ardından gündeme gelmişti.

    ABD askeri uçaklarının kentte yarattığı gürültü kirliliği ve kaza riskleri de halk arasında rahatsızlığa yol açıyor. Okinawa Adası, 50 binin üzerinde ABD askerine ev sahipliği yapıyor.

    Etiketler:
    imar faaliyeti, kıyı doldurma çalışmaları, üs, taşıma, Referandum, Futenma Hava Üssü, Denny Tamaki, Şinzo Abe, Heneko, Nago, Okinawa Adası, Japonya, ABD
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