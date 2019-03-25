Okinawa'da referanduma rağmen ABD üssü için çalışmalar başladı

Japonya'nın Okinawa Adası'nda, referandumdan aleyhte sonuç çıkmasına rağmen tartışmalı ABD üssünün yerinin değiştirilmesine yönelik imar faaliyeti başlatıldı. Karara karşı çıkan halk ise mevcut ABD üssünün önünde oturma eylemi yaptı.

© AFP 2019 / CHOI JAE-KU Okinawa referandumunda ABD üssüne 'hayır' oyu çıktı

Japon hükümeti, ABD donanmasına ait Futenma Hava Üssü'nün taşınacağı alanda kıyı doldurma çalışmalarına bugün öğleden sonra başladı.

Kyodo haber ajansının aktardığına göre çalışmalar, üssün taşınması planlanan Nago kentindeki Henoko sahilindeki 33 hektarlık alanda yürütülüyor.

Japon hükümeti, aralık ayından bu yana bölgede sahilde yer alan altı hektarlık araziyi kamulaştırmıştı.

YÜZDE 72 'HAYIR' DEDİ

Futenma Hava Üssü'nün adadaki başka bir şehre taşınmasını öngören proje için 24 Şubat'ta yapılan referandumda halk yüzde 72,2'lik bir oranda "hayır" demişti.

Hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmayan referandum sonrası, çıkan sonuca rağmen üssün taşınmasına devam edileceği açıklanmıştı.

Başbakan Şinzo Abe, üssün yer değiştirme planının daha fazla ertelenemeyeceğini söylemişti.

VALİ, 'ÜS KAPANSIN' DİYOR

© AFP 2019 / JIJI PRESS Okinawa'da seçimi ABD üssüne karşı çıkan aday kazandı

Referandum sonuçlarını vurgulayan Okinawa Valisi Denny Tamaki, geçen hafta Başbakan Abe ile Tokyo'da bir araya gelmiş ve arazi ıslahını durdurmasını, konuyla ilgili bir aylık bir diyalog süreci yürütmelerini talep etmişti.

Tamaki, ABD üssünün tamamıyla adadan çıkarılmasını ve adada bulunan ABD askeri varlığının asgariye indirilmesi gerektiğini savunuyor.

PLAN, TECAVÜZLE GÜNDEME GELDİ; HALK TEPKİLİ

İkinci Dünya Savaşı'nın en sert mücadelelerine sahne olan Okinawa, Japonya'nın 1952'de yeniden egemenliğini kazanmasının ardından ABD tarafından ilhak edilmiş, ardından 1972'de Japonya'ya resmen geri verilmişti. Savaş sonrası adadaki ABD askerlerinin işlediği bazı suçlar ada halkında büyük rahatsızlık yaratmıştı.

© AFP 2019 / Ali al-Saadi Okinawa’da ABD askerleri yüzünden çıkan olayların listesi kabarıyor

Okinawa halkının tepkisini çeken taşınma planı ABD ve Japonya arasında 1996'da varılan anlaşmayla kabul edildi. Üssün Henoko'ya taşınma planı 1995'de üç ABD askerinin Futenma'da bir kız öğrenciye tecavüz etmesinin ardından gündeme gelmişti.

ABD askeri uçaklarının kentte yarattığı gürültü kirliliği ve kaza riskleri de halk arasında rahatsızlığa yol açıyor. Okinawa Adası, 50 binin üzerinde ABD askerine ev sahipliği yapıyor.