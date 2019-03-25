'Yumurta Çocuk' sessizliğini bozdu: Yaptığım doğru değil ama o yumurta insanları birleştirdi

Avustralya'da yayın yapan Channel 10'a konuşan Connolly, "Anladım ki yaptığım doğru değildi. Ama o yumurta insanları bir araya getirdi" ifadelerini kullandı. Connolly, şiddetin doğru yanıt olmadığını savundu.
FİKRİ DEĞİŞİR DİYE GİTMİŞ
Sözleri nedeniyle Anning'i affedebileceğini düşünerek o gün Senatörün programına gittiğini anlatan Connolly, yumurta kırmadan önce yaklaşık bir saat dinlediğini söyledi.
Connolly, "Dünyanın, kurbanları destekleyeceğini, onlara sevgi göstereceğini düşündüm. Senatörse saldırı nedeniyle kurbanları suçlayan oldukça ayrıştırıcı ve nefret dolu bir konuşma yaptı. Tamamen iğrendim" dedi.
Teenager cracks an egg on Australian senator's head (VIDEO) https://t.co/uWhjGZTg3f pic.twitter.com/WToAuHUMpX— Sputnik (@SputnikInt) 16 Mart 2019
KURBANLAR İÇİN ON BİNLERCE DOLAR TOPLANDI
Kendisine verilen para cezasını ödemenin yanı sıra ‘daha fazla yumurta alabilmesini' sağlamak için kurulan fonu hatırlatan Will Connolly, bu sayede saldırılarda yaşamını yitiren insanların yakınları için on binlerce dolar topladıklarını söyledi.
DAHA ÖNCE DE 'EGG BOY' DİYORLARMIŞ: ARTIK YUMURTA YOK
Yumurta olayının haddinden fazla ilgi çektiğini, bu nedenle de asıl odakta olması gereken saldırı kurbanlarının geri planda kalabileceğini savunan Will Connolly, yumurtadan uzak duracağını da dile getirdi.
Connolly, "Bu olay olmadan önce de ‘Yumurta Çocuk' diye çağrılıyordum, çünkü öğle yemeklerinde haşlanmış yumurta yerdim ve kızlar hep 'benden uzak dur, leş gibi kokuyorsun' derlerdi. Artık yumurta yok" dedi.
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