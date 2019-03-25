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15:33 25 Mart 2019
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    a teenager breaks an egg on the head of Australian Senator Fraser Anning

    'Yumurta Çocuk' sessizliğini bozdu: Yaptığım doğru değil ama o yumurta insanları birleştirdi

    © AP Photo / AP photo
    Asya & Pasifik
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    Yeni Zelanda'daki saldırıların ardından karşı ırkçı ve sağcı tutumuyla tepki çeken Avustralyalı senatörün kafasında yumurta kırarak dünya çapında ‘kahraman' haline gelen 'Yumurta Çocuk' Will Connolly, "Yaptığım doğru değildi ama o yumurta insanları birleştirdi" dedi.

    'Yeni Zelanda saldırılarının nedeni artan göç' diyen Avustralyalı senatöre yumurtalı protesto
    © REUTERS /
    'Yeni Zelanda saldırılarının nedeni artan göç' diyen senatöre yumurtalı protesto
    Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının nedeninin "Müslümanların ülkeye göçü" olduğunu söyleyen Senatör Fraser Anning'in kafasında yumurta kırarak ırkçılığa karşı mücadelenin sembolü haline gelen 17 yaşındaki 'Egg Boy' (Yumurta Çocuk) Connolly sessizliğini bozdu.

    Avustralya'da yayın yapan Channel 10'a konuşan Connolly, "Anladım ki yaptığım doğru değildi. Ama o yumurta insanları bir araya getirdi" ifadelerini kullandı. Connolly, şiddetin doğru yanıt olmadığını savundu.

    FİKRİ DEĞİŞİR DİYE GİTMİŞ

    Sözleri nedeniyle Anning'i affedebileceğini düşünerek o gün Senatörün programına gittiğini anlatan Connolly, yumurta kırmadan önce yaklaşık bir saat dinlediğini söyledi.

    Avustralyalı Senatör Fraser Anning
    © REUTERS /
    'Yeni Zelanda saldırılarının nedeni göç' diyen senatöre diplomatik kınama, 'Yumurta Çocuk'a kahraman karşılaması
    Ancak Connolly, Anning'in konuşmasının fikrini değiştirmek yerine yumurta atmasına cesaret verecek kadar ileri gittiğini söyledi.

    Connolly, "Dünyanın, kurbanları destekleyeceğini, onlara sevgi göstereceğini düşündüm. Senatörse saldırı nedeniyle kurbanları suçlayan oldukça ayrıştırıcı ve nefret dolu bir konuşma yaptı. Tamamen iğrendim" dedi.

    KURBANLAR İÇİN ON BİNLERCE DOLAR TOPLANDI

    Kendisine verilen para cezasını ödemenin yanı sıra ‘daha fazla yumurta alabilmesini' sağlamak için kurulan fonu hatırlatan Will Connolly, bu sayede saldırılarda yaşamını yitiren insanların yakınları için on binlerce dolar topladıklarını söyledi.

    a teenager breaks an egg on the head of Australian Senator Fraser Anning
    © AP Photo / AP photo
    'Yumurta çocuk', kendisi için toplanan bağışları Yeni Zelanda'daki katliam mağdurlarıyla paylaşacak
    Connolly, bu parayı yardım için kullanacağını daha önce açıklamıştı. Bir hukuk firması da ücret almadan Connolly'yi temsil edeceğini duyurmuştu. Bugün itibariyle fonda yaklaşık 56 bin ABD doları toplandığı kaydediliyor.

    DAHA ÖNCE DE 'EGG BOY' DİYORLARMIŞ: ARTIK YUMURTA YOK

    Yumurta olayının haddinden fazla ilgi çektiğini, bu nedenle de asıl odakta olması gereken saldırı kurbanlarının geri planda kalabileceğini savunan Will Connolly, yumurtadan uzak duracağını da dile getirdi.

    Connolly, "Bu olay olmadan önce de ‘Yumurta Çocuk' diye çağrılıyordum, çünkü öğle yemeklerinde haşlanmış yumurta yerdim ve kızlar hep 'benden uzak dur, leş gibi kokuyorsun' derlerdi. Artık yumurta yok" dedi.

    Etiketler:
    Yumurta çocuk, ırkçı, aşırı sağ, Yumurta, protesto, Cami, Saldırı, Will Connolly, Fraser Anning, Yeni Zelanda, Avustralya
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