Rusya’dan Bangladeş’e iki savaş uçağı

Malezya'da yarın açılışı yapılacak LIMA-2019 (Langkawi Uluslararası Denizcilik Ve Havacılık Fuarı) öncesinde Sputnik'e konuşan Tarasenko, "Ülkelerimizi birbirine uzun yıllara dayanan işbirliği bağlıyor. Bangladeş Hava Kuvvetleri'nin uçak filosu ağırlıklı olarak Rus yapımı araçlardan oluşuyor. 4+ nesil iki koltuklu ağır ve orta ağırlıktaki savaş uçakları klasmanlarındaki teklifimiz olan Su-30SME ve MiG-35, sınıfının en iyileri olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Bangladeş daha önce 16 adet Yak-130 eğitim uçağı satın almıştı.
LIMA-2019 fuarı, 26 Mart-30 Mart günleri arasında faaliyet gösterecek.
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