Rusya’dan Bangladeş’e iki savaş uçağı

Birleşik Uçak Şirketi (OAK) Başkan Yardımcısı İlya Tarasenko, Bangladeş’in açtığı ihaleye, sınıfının en iyileri olan Su-30SME ve MiG-35 savaş uçaklarıyla katıldıklarını belirtti.

© AP Photo / Pavel Golovkin Rus Su-57 ve Amerikan F-35 uçakları ABD basınında

Bangladeş, hava kuvvetlerine 8 savaş uçağının alımı için ihale açmıştı.

Malezya'da yarın açılışı yapılacak LIMA-2019 (Langkawi Uluslararası Denizcilik Ve Havacılık Fuarı) öncesinde Sputnik'e konuşan Tarasenko, "Ülkelerimizi birbirine uzun yıllara dayanan işbirliği bağlıyor. Bangladeş Hava Kuvvetleri'nin uçak filosu ağırlıklı olarak Rus yapımı araçlardan oluşuyor. 4+ nesil iki koltuklu ağır ve orta ağırlıktaki savaş uçakları klasmanlarındaki teklifimiz olan Su-30SME ve MiG-35, sınıfının en iyileri olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bangladeş daha önce 16 adet Yak-130 eğitim uçağı satın almıştı.

LIMA-2019 fuarı, 26 Mart-30 Mart günleri arasında faaliyet gösterecek.