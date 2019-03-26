Boeing krizinin ardından Çin'den yeni hamle: Uçaklar Airbus'tan alınacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Fransa ziyaretinde Çin ile Boeing'in en büyük rakibi olarak bilinen Avrupalı uçak üreticisi Airbus arasında 300 uçaklık bir anlaşma imzalandı.

Çin lideri Şi Cinping'in Fransa ziyareti sırasında Çin Havacılık Malzemeleri (CASC) ile imzalanan anlaşma kapsamında Airbus, bu ülkeye 290 adet A320, 10 adet de A350 satacak.

Çin'in satın alınan uçaklar için kaç para ödeyeceği açıklanmazken, uçakların toplam değerinin yaklaşık 35 milyar dolar olduğu öğrenildi. Ancak büyük alımlarda müşterilere indirim yapılıyor.

Airbus'tan yapılan açıklamada siparişin, giderek büyüyen Çin havacılık sektörünün şirketin uçaklarına artan talebini yansıttığı belirtildi.

With 290 #A320 Family and 10 #A350 XWB family aircraft ordered, China and Airbus expand their Partnership in Civil Aviation https://t.co/WRQPVCeIh7 pic.twitter.com/rBAGtO7GZ5 — Airbus PRESS (@AirbusPRESS) 25 Mart 2019

​Amerikan şirketi Boeing ise, Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının bilgisayar sisteminden kaynaklandığı öne sürülen bir sorun nedeniyle 10 Mart'ta düşmesinden sonra ağır bir kriz içerisinde

Çin ise, yaşanan kazanın arından filosundaki Boeing 737 Max uçaklarını servis dışı bırakan ilk ülke olmuştu.

Yapılan bu anlaşmanın ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'deki Çin ziyaretinin ardından verilen siparişle eşdeğer düzeyde olduğu öğrenildi.

'MÜKEMMEL BİR İŞARET'

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, anlaşmayla ilgili olarak "Büyük bir havacılık sözleşmesinin imzalanması önemli bir adım ve mevcut şartlarda mükemmel bir işaret" ifadelerini kullandı.

CNBC'ye açıklamalarda bulunan bir kaynak ise, Çin'in siparişlerinin Airbus kayıtlarında yer aldığını ancak müşterilerin bilgisinin gizli tutulduğunu söyledi.

Airbus yönetiminden ise konuya ilişkin herhangi bir yorum yapılmadı.

İmzalanan anlaşmanın ise ABD ile Çin arasındaki mevcut ticari gerilimleri daha da şiddetlendirmesi bekleniyor.

Konuyu değerlendiren kaynaklar, ABD'nin Çin'e yönelik ticari yaptırımlarının mevcut talebi büyüttüğü görüşünde.

'ÇİN'İN 2037'ye KADAR 7400 UÇAĞA İHTİYACI VAR'

© AFP 2019 / Peter Parks İtalya, Çin ile yakınlaşırken ABD'yi kızdırmak istemiyor: Kendi çıkarlarımızı en başa koyuyoruz

Boeing 737 Max, Airbus A320neo ile rekabet halinde. Kısa ve orta mesafeli uçuşlarda kullanılan tek koridorlu iki uçak da dünya genelinde binlerce sipariş aldı.

Ancak Ekim sonunda Endonezya'da Lion Air'e ait bir uçağın, ardından da Etiyopya havayolları uçağının düşmesinden sonra 300'den fazla 737 Max siparişi iptal edildi. 5 bin'e yakın uçağın siparişi de askıya alındı.

Çin pazarı hem Beoing hem de Airbus için büyük önem taşıyor.

Çin'in 2037'ye kadar yaklaşık 7400 yolcu ve kargo uçağına ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.