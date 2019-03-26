Boeing krizinin ardından Çin'den yeni hamle: Uçaklar Airbus'tan alınacak

Çin'in satın alınan uçaklar için kaç para ödeyeceği açıklanmazken, uçakların toplam değerinin yaklaşık 35 milyar dolar olduğu öğrenildi. Ancak büyük alımlarda müşterilere indirim yapılıyor.
Airbus'tan yapılan açıklamada siparişin, giderek büyüyen Çin havacılık sektörünün şirketin uçaklarına artan talebini yansıttığı belirtildi.
With 290 #A320 Family and 10 #A350 XWB family aircraft ordered, China and Airbus expand their Partnership in Civil Aviation https://t.co/WRQPVCeIh7 pic.twitter.com/rBAGtO7GZ5— Airbus PRESS (@AirbusPRESS) 25 Mart 2019
Amerikan şirketi Boeing ise, Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının bilgisayar sisteminden kaynaklandığı öne sürülen bir sorun nedeniyle 10 Mart'ta düşmesinden sonra ağır bir kriz içerisinde
Çin ise, yaşanan kazanın arından filosundaki Boeing 737 Max uçaklarını servis dışı bırakan ilk ülke olmuştu.
Yapılan bu anlaşmanın ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'deki Çin ziyaretinin ardından verilen siparişle eşdeğer düzeyde olduğu öğrenildi.
'MÜKEMMEL BİR İŞARET'
CNBC'ye açıklamalarda bulunan bir kaynak ise, Çin'in siparişlerinin Airbus kayıtlarında yer aldığını ancak müşterilerin bilgisinin gizli tutulduğunu söyledi.
Airbus yönetiminden ise konuya ilişkin herhangi bir yorum yapılmadı.
İmzalanan anlaşmanın ise ABD ile Çin arasındaki mevcut ticari gerilimleri daha da şiddetlendirmesi bekleniyor.
Konuyu değerlendiren kaynaklar, ABD'nin Çin'e yönelik ticari yaptırımlarının mevcut talebi büyüttüğü görüşünde.
'ÇİN'İN 2037'ye KADAR 7400 UÇAĞA İHTİYACI VAR'
Ancak Ekim sonunda Endonezya'da Lion Air'e ait bir uçağın, ardından da Etiyopya havayolları uçağının düşmesinden sonra 300'den fazla 737 Max siparişi iptal edildi. 5 bin'e yakın uçağın siparişi de askıya alındı.
Çin pazarı hem Beoing hem de Airbus için büyük önem taşıyor.
Çin'in 2037'ye kadar yaklaşık 7400 yolcu ve kargo uçağına ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.
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