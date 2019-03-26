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14:44 26 Mart 2019
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    ABD silah tüfek

    Yeni Zelanda'da katliamın yası tutuluyor: Avustralya'da milliyetçi parti, para karşılığı silah yasalarını gevşetme pazarlığı yapıyor

    © REUTERS / Eric Thayer
    Asya & Pasifik
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    Yeni Zelanda'da bir Avustralyalının iki camide silahla 50 kişiyi katletmesinin yası tutulurken, Tek Ulus'un Avustralya'nın silah yasalarının gevşemesini sağlama karşılığı ABD'deki silah lobisinden milyonlarca dolar talep ettiği ortaya çıktı. Hem iktidar hem de muhalefet, aşırı sağcı partiyi 'vatana ihanetle' suçladı.

    Ulusal Tüfek Derneği'nin (NRA) yeni başkanı Oliver North
    © REUTERS / Lucas Jackson
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    Avustralya'nın aşırı sağcı-milliyetçi partisi Tek Ulus'un (One Nation) ABD'deki silah lobisi Ulusal Tüfek Birliği'nden (NRA) Avustralya'daki silah yasalarının gevşemesini sağlama karşılığı milyonlarca dolar talep ederken yakalandı.

    Al Jazeera'nin bir belgeselinde kendisini silah lobicisi olarak tanıtan gazeteci Rodger Muller'ın gizli kamerayla yaptığı çekimlerde, Tek Ulus'un üst düzey yetkilileri Steve Dickson ile James Ashby Eylül 2018'de ABD'de NRA ve Koch Endüstri ile bağış toplantıları yaparken görüntülendi. Buna göre Tek Ulus yetkilileri, Avustralya'daki silah yasalarının altını oymak için ABD'deki silah lobisinden 20 milyon dolarlık bağış talep etti.

    Belgeselde Parti liderinin genel sekreteri Ashby NRA'dan Avustralya'daki destekçilerini harekete geçirmelerini talep ettiklerini belirtip "Onların yazılımlarını kullanmak isterim, üzerine bağışlarla da bize yardım ederlerse süper olur" diyor. 10 milyon dolar bağış alsalar 8 senatör çıkarabileceklerinden söz ediyor. Partinin Queensland eyaletindeki lideri Dickson, böylelikle 'güç dengesini sağlamaları halinde her aşamada hükümetin t..aklarını avuçlarının içine alacaklarından' söz ediyor. NRA ile görüşmeye girmeden evvel Dickson 10 milyon dolar istemeyi önerirken, Ashby rakamı ikiye katlayıp 20 milyon dolara çıkarıyor.

    Görüntüler karşısında Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Tek Ulus'u 'Avustralya'nın silah yasalarını en fazla teklifi verene satmaya' çalışmakla suçladı.

    Canberra'daki Avustralya parlamentosu
    © Fotoğraf : Wikipedia
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    Morrison, ziyaretin Avustralya parlamentosunun yurt dışından siyasi bağışı yasaklamasından haftalar önce yapıldığına dikkat çekti. Oysa yurt dışından siyasi bağışı yasağını kamuoyu önünde Tek Ulus da desteklemişti.

    Belgesel sayesinde açığa çıkanların, Avustralyalıların mayıstaki genel seçimlerde neden Tek Ulus'a oy vermemeleri gerektiğini gözler önüne serdiğini belirten Morrison, şöyle konuştu:

    "Bugün haberlerle, Tek Ulus partisi yetkililerinin, Avustralya'nın silah yasalarını yabancı alıcılardan en fazla teklifi verene satmaya çalıştığına yönelik daha fazla kanıt gördük ve bunu tiksindirici buluyorum."

    'Yeni Zelanda saldırılarının nedeni artan göç' diyen Avustralyalı senatöre yumurtalı protesto
    © REUTERS /
    'Yeni Zelanda saldırılarının nedeni artan göç' diyen senatöre yumurtalı protesto
    Muhalefet lideri Bill Shorten da Tek Ulus'u 'Avustralya'nın siyasi sistemine ihanet etmekle' suçladı. Shorten, "Tek Ulus yetkililerinin ABD'ye gidip milyonlarca doların peşine düşmesi, Avustralya'da silah yasasını yumuşatma sözü vermesi, kesinlikle korkunç bir şey" dedi.

    Pauline Hanson'ın liderliğindeki Tek Ulus'un 2016 seçimlerinde parlamentoya soktuğu 4 senatörden 2'si daha sonra partiden ayrıldı. Tek Ulus'un eski senatörlerinden biri de Yeni Zelanda'dak iki camiye düzenlenen ve 50 can alan terör saldırısının ardından "Yeni Zelanda sokaklarında bugün kan dökülmesinin gerçek nedeni, her şeyden önce Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesine izin veren göçmen programıdır" diyen Fraser Anning'di.

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