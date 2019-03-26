Yeni Zelanda'da katliamın yası tutuluyor: Avustralya'da milliyetçi parti, para karşılığı silah yasalarını gevşetme pazarlığı yapıyor

Al Jazeera'nin bir belgeselinde kendisini silah lobicisi olarak tanıtan gazeteci Rodger Muller'ın gizli kamerayla yaptığı çekimlerde, Tek Ulus'un üst düzey yetkilileri Steve Dickson ile James Ashby Eylül 2018'de ABD'de NRA ve Koch Endüstri ile bağış toplantıları yaparken görüntülendi. Buna göre Tek Ulus yetkilileri, Avustralya'daki silah yasalarının altını oymak için ABD'deki silah lobisinden 20 milyon dolarlık bağış talep etti.
Belgeselde Parti liderinin genel sekreteri Ashby NRA'dan Avustralya'daki destekçilerini harekete geçirmelerini talep ettiklerini belirtip "Onların yazılımlarını kullanmak isterim, üzerine bağışlarla da bize yardım ederlerse süper olur" diyor. 10 milyon dolar bağış alsalar 8 senatör çıkarabileceklerinden söz ediyor. Partinin Queensland eyaletindeki lideri Dickson, böylelikle 'güç dengesini sağlamaları halinde her aşamada hükümetin t..aklarını avuçlarının içine alacaklarından' söz ediyor. NRA ile görüşmeye girmeden evvel Dickson 10 milyon dolar istemeyi önerirken, Ashby rakamı ikiye katlayıp 20 milyon dolara çıkarıyor.
Görüntüler karşısında Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Tek Ulus'u 'Avustralya'nın silah yasalarını en fazla teklifi verene satmaya' çalışmakla suçladı.
Belgesel sayesinde açığa çıkanların, Avustralyalıların mayıstaki genel seçimlerde neden Tek Ulus'a oy vermemeleri gerektiğini gözler önüne serdiğini belirten Morrison, şöyle konuştu:
"Bugün haberlerle, Tek Ulus partisi yetkililerinin, Avustralya'nın silah yasalarını yabancı alıcılardan en fazla teklifi verene satmaya çalıştığına yönelik daha fazla kanıt gördük ve bunu tiksindirici buluyorum."
Reports that senior One Nation officials courted foreign political donations from the US gun lobby to influence our elections & undermine our gun laws that keep us safe are deeply concerning.— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 25 Mart 2019
Pauline Hanson'ın liderliğindeki Tek Ulus'un 2016 seçimlerinde parlamentoya soktuğu 4 senatörden 2'si daha sonra partiden ayrıldı. Tek Ulus'un eski senatörlerinden biri de Yeni Zelanda'dak iki camiye düzenlenen ve 50 can alan terör saldırısının ardından "Yeni Zelanda sokaklarında bugün kan dökülmesinin gerçek nedeni, her şeyden önce Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesine izin veren göçmen programıdır" diyen Fraser Anning'di.
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