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20:48 26 Mart 2019
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    Christchurch'teki cami saldırılarının ardından Yeni Zelanda'da pek çok yerde anma noktaları oluşturuldu

    Avusturyalı aşırı sağcı ismin Yeni Zelanda saldırganıyla bağlantısı olduğu üzerinde duruluyor

    © AP Photo / Vincent Yu
    Asya & Pasifik
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    Avusturya emniyet güçleri, aşırı sağcı 'Kimlikçiler Hareketi' sözcüsü Martin Sellner'in evinde, Yeni Zelanda'da 50 Müslüman'ı katleden Avustralyalı saldırganla bağlantısı olduğu gerekçesiyle arama yaptı.

    ABD silah tüfek
    © REUTERS / Eric Thayer
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    Graz Savcılığı Sözcüsü Hansjörg Bacher, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kimlikçiler Hareketi sözcüsü Sellner ve Christchurch'te iki camiye terör saldırısı düzenleyen saldırgan arasında bağlantı olma ihtimali nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, aşırı sağcı Seller'in evinin arandığını bildirdi. 

    Bacher, Sellner'in banka hesaplarının polis tarafından takip edildiğini belirterek, Sellner'e bir hesaptan bin 500 euro para yardımı yapıldığını, yardımı yapan kişinin kullandığı elektronik posta hesabındaki soyadıyla teröristin soyadının aynı olduğunu ifade etti.

    Sellner'in evinde dün gerçekleştirilen aramada, elektronik iletişim araçlarına el konulduğu aktarıldı.

    Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Josef Moser ile görüştüğünü belirterek, "Christchurch saldırganı ile Kimlikçiler Hareketi üyeleri arasındaki her bağlantı, tam anlamıyla ve kararlılıkla aydınlatılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

    Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenleyen saldırgana ait bir fotoğraf yayınlandı
    © REUTERS /
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    KURZ'A FPÖ TEPKİSİ

    Öte yandan ülkenin önde gelen gazetecileri, koalisyonun aşırı sağcı kanadı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Kimlikçiler Hareketi arasındaki ilişkinin de açıklığa kavuşturulması çağrısında bulunarak, Kurz'a sosyal medyada tepki gösterdi.

    Anayasayı Koruma Kurumu (istihbarat teşkilatı), Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı gerçekleştiren Avustralyalı teröristin 26 Kasım 2018'de Avusturya'ya geldiğini, şahsın başta başkent Viyana olmak üzere, ülkenin çeşitli kentlerini gezdiği bilgisini paylaştı.

    Etiketler:
    FPÖ, Hansjörg Bacher, Sebastian Kurz, Christchurch, Yeni Zelanda, Avusturya
    Topluluk kurallarıTartışma
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