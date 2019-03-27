Tayland'da 7 muhalif partiden koalisyon kararı

Başkent Bangkok'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Pheu Thai'nin başbakan adayı Sudarat Keyuraphan, koalisyon hükümeti için İleri Gelecek, Liberal Parti, Prachachart, Puea Chart, Yeni Ekonomi ve Tayland Halk Partisi ile anlaşmaya varıldığını, mevcut durumda 255 milletvekilinin desteğini elde tuttuklarını belirtti.

Başkent Bangkok'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Pheu Thai'nin başbakan adayı Sudarat Keyuraphan, koalisyon hükümeti için İleri Gelecek, Liberal Parti, Prachachart, Puea Chart, Yeni Ekonomi ve Tayland Halk Partisi ile anlaşmaya varıldığını, mevcut durumda 255 milletvekilinin desteğini elde tuttuklarını belirtti.

Keyuraphan, "Partimiz seçim kampanyasının başından bu yana, cunta idaresinin gücünü durdurma konusunda dik durmuştur. Çoğunluğu elde ettik. Halkımızın istekleri doğrultusunda hareket etmek istiyoruz. Meclise giren vekil sayıları tam olarak belli olmasa da en az 255 milletvekilinin desteği var" ifadesini kullandı.

© REUTERS / SOE ZEYA TUN Seçimlerdeki adaletsizlik iddialarına da değinen Keyuraphan, bu tür kuralsızlıkların ‘gizli güçler' tarafından tezgahlandığını savundu.

‘İLERİ GELECEK PARTİSİNDEN KEYURAPHAN'A DESTEK'

© REUTERS / Soe Zeya Tun Tayland'da iktidar partisi PPRP seçimi önde götürüyor

Genç kesimden çok sayıda oy alan seçimin gözde partilerinden İleri Gelecek'in Başkanı Thanathorn Juangroongruangkit de seçimlerin ardından Keyuraphan'ın başbakanlığını destekleme kararı aldıklarını vurguladı ve "Büyük ve küçük her partiyi bize katılmaya çağırıyorum. Yoksa cuntanın rolünü devam ettirmesine göz yumacaksınız" şeklinde konuştu.

Juangroongruangkit ayrıca, mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça'yı istifaya çağırdı.

Muhalefet koalisyonuna katılan partilerden Prachachart'ın lideri ve seçimlerdeki tek Müslüman başbakan adayı Wan Muhammed Nur Matha ise ülke ekonomisinin son yıllarda kötüye gittiğine dikkati çekerek, "Cunta başa geldiğinden bu yana ekonomimiz çok sönük. Hiçbir yatırımcı, baskı ve tehditle idare eden yöneticilerle iş tutup risk almak istemez" dedi.

SON İSTATİSTİKLERE GÖRE MUHALEFET ÖNDE

© REUTERS / Athit Perawongmetha Tayland darbeden 5 yıl sonra genel seçime gitti

Seçim Komisyonu'nun pazartesi günü açıkladığı en güncel gayri resmi sonuçlar, muhalefetteki Pheu Thai Partisi'nin mecliste 130 sandalye kazandığına işaret ediyor. Başbakan General Prayut Çan-oça'nın liderliğindeki Palang Pracharath (Halkın Gücü) Partisi (PPRP) ise 121 milletvekili kazanmış görünüyor.

Muhalefete katılan İleri Gelecek partisinin 89, Demokrat Parti'nin de 53 sandalyeyi aldığı belirtiliyor.

Kraliyet ailesiyle yakın bağı olduğu bilinen Tayland'ın Onuru Partisi'nin ise mevcut durumda mecliste 51 milletvekili bulunuyor.

Muhalefet koalisyonuna katılan küçük partilerden Liberal Parti 11, Wan Nur'un partisi Prachachat 6 ve Yeni Ekonomi 6 sandalye elde etmiş görünüyor.

Tayland Halk Partisi ve Puea Chart'ın tahmini milletvekili sayıları ise henüz açıklanmadı.