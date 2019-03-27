Hindistan Başbakanı: Uydu vurduk, artık uzay süper gücüyüz

ABD, RUSYA VE ÇİN'İN ARDINDAN DÖRDÜNCÜ
Bilim insanlarıyla gurur duyduğunu söyleyen Modi, görevde yer alan herkesi tebrik etti.
Hindistan ABD, Rusya ve Çin'in ardından bu tarz bir uydusavar teknolojisine sahip dördüncü ülke olarak gösteriliyor. Çin, ilk başarılı denemesini 2007'de yapmıştı. ABD ve Rusya da 1980'lere kadar benzer teknolojileri test etmişti. Washington bu denemelerine, büyük miktarda uzay çöpü yaratma riski nedeniyle 1985'de son vermişti.
India successfully tests Anti-Satellite Missile destroyed Low Earth Orbit satellite 300 km away through #ASAT in 3 mins#MissionShakti is a deterrent for our neighbour which has proved similar prowess, now India is 4th country after US, UK & China to be part of this elite group pic.twitter.com/lNtJ6Vp2jT— Sachin Singh (@sachinsingh1010) 27 Mart 2019
'MİSYON ŞAKTİ', GERİLİMİ TETİKLEYEBİLİR
Öte yandan Modi 'Misyon Şakti' adını verdikleri ve önceden planlanan bu testle hiçbir ülkeyi hedef almadıklarını söylese de, bu duyurunun Pakistan ile yaşanan gerilimi tetikleyebileceği yorumları yapılıyor.
Gelişme, uzaydaki silahlanma yarışını tetikleyeceği endişesini de beraberinde getirdi.
SEÇİMLER YAKLAŞIYOR
Hindistan'da genel seçim süreci 11 Nisan'da başlıyor. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Bhartiya Janata Partisi (BJP) ikinci dönem iktidara gelmek için yarışacak. BJP, aralık ayında kilit öneme sahip üç eyalette yapılan seçimlerde yönetimi Rahul Gandi liderliğindeki muhalif Kongre Partisi'ne kaptırmıştı.
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