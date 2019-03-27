Kuzey Kore'nin Madrid elçiliğini basan gizli örgüt, çaldığı istihbaratı FBI'a satmayı teklif etti

Madrid'deki Kuzey Kore elçiliğine saldırıyla ilgili iddianame ve İspanyol basınındaki haberlere göre, baskını gerçekleştiren 'Cheollima Sivil Savunma' isimli gizli örgüt, New York'a gidip Amerikan istihbarat servisleriyle temasa geçmeye ve ele geçirdiği istihbaratı satmaya çalıştı.

22 Şubat'ta Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliği'ne baskın yapılıp personelin rehin alınması, bazı belgelerle bilgisayarların çalınması olayını soruşturan İspanya Yüksek Mahkeme Yargıcı Jose de la Mata, 14 sayfalık iddianame hazırladı.

ULUSLARARASI ARAMA VE TUTUKLAMA KARARI

5 saat süren baskına karışan bıçaklı, levyeli ve sahte silahlı 10 kişi arasından 7 kişinin kimlikleri tespit edildi. Zanlılar hakkında cebirle konut dokunulmazlığını ihlal, gasp, tehdit ve organize suçlar dahil 6 farklı suçtan uluslararası arama ve tutuklama kararı çıkarıldı.

POLİSLERİ İKNA EDİP GERİ GÖNDERDİ

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ABD ve Güney Kore vatandaşlarından oluşan grubun lideri ise Meksika vatandaşı Adrian Hong Chang olarak belirlendi. Chang'ın FBI ile temas kurup ele geçirdiği istihbaratı satmaya çalıştığı belirtildi.

İspanyol gazetesi El Pais, baskın ihbarı alan polisin elçilik kapısına gittiğinde karşılarına çıkan Adrian Hong Chang'ın üst düzey bir diplomat olduğuna ve elçiliğin içinde her şeyin normal gittiğine polisleri ikna ettiğini yazdı.

LİZBON ÜZERİNDEN NEW YORK

Chang ile ekibinin saatler sonra Lizbon'a gidip oradan New York uçağına bindiği, 5 gün sonra da Amerikan istihbarat servisleriyle temasa geçmeye çalıştığı kaydedildi.

KİM BUNLAR?: CHEOLLIMA SİVİL SAVUNMA

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Yargıç Jose de la Mata'ya göre elçilik saldırısını düzenleyenler, kendilerini Kuzey Kore'de Kim Jong-un liderliğindeki rejimi devirmek için kurulmuş gizli bir örgütün üyesi olarak tanıttı. ABD'nin The Washington Post gazetesi bu gizli örgütün adının 'Cheollima Sivil Savunma' olduğunu yazdı. Cheollima'nın Pegasus anlamına geldiği söyleniyor.

Batı basınına göre Kim'i devirmek için doğrudan eylemde bulunmasıyla diğer Kuzey Kore muhaliflerinden ayrılan 'Cheollima Sivil Savunma' hakkında bilinenler kendi yaptıkları açıklamalara ve İspanyol yargıcın iddianamesine dayanıyor.

JOSEON KRALLIĞINA ATIF

Kendine 'Özgür Joseon' da diyen 'Cheollima Sivil Savunma', ilk kez Şubat 2017'de Kuala Lumpur Havaalanı'nda suikasta kurban giden Kim Jong-un'un kardeşi Kim Jong-nam'ın korumaları olduklarını söylediklerinde gündeme gelmişti.

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Cheollima Sivil Savunma, 1 Mart'ta yayımladığı açıklamada, kendisini 'sürgündeki geçici Kuzey Kore hükümeti' ilan etmeye ve 'insanlığa karşı suç işleyen Kuzey Kore rejimini devirme' yemini etmeye yer verdi.

Lideri Adrian Hong Chang, daha önce sığınmacılara yardım örgütü iddiasıyla Kuzey Kore'de Hürriyet isimli grubu kurmuştu. Adrian Hong adıyla Foreign Policy dergisinin de aralarında olduğu ABD'deki yayınlarda Kuzey Kore rejimi aleyhine propaganda yapan yazılar kaleme aldı.

'KİM'SİZ KUZEY KORE' İÇİN VİZE SATIYOR

Grup, bu haftadan itibaren yeni ülke için vize satmaya başladığını ve destekçilerin Ethereum (ETH) kripto parasıyla ödeme yapabileceklerini açıkladı. Cheollima, Kim'i devirmekte başarılı olmaları durumunda, bu vizeleri alanların ülkeyi başka hiçbir kimlik bilgisi olmadan ücretsiz ziyaret edebileceklerini vaat etti.

Fiyat, Blockchain üzerinden verilecek ilk 1000 vize için 1 Ether olarak belirlendi. Blockchain kullanılarak 200.000 vize verilebilecek. Kalan 199.000 vizenin fiyatı belirtilmedi. Fiyat sabit kalırsa, grup vize satışıyla yaklaşık 27 milyon dolar kazanmayı hedefliyor.

AMERİKAN İSTİHBARATININ ROLÜ NE?

Elçilik baskını, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki Hanoi zirvesinin kısa süre öncesinde gerçekleşti. Bu da saldırının aslında Amerikan istihbarat servislerinin işi olduğu spekülasyonuna yol açtı.

Uzmanlar ise tersi görüş bildirdi. CIA'in eski Kore analistlerinden Sue Mi Terry "Nükleer zirveye günler kala Kuzey Kore elçiliğine sızmak her şeyi tehlikeye atmak olurdu. CIA böyle bir işin altına girmez" dedi.

İspanyol basınında çıkan haberlerde ise "CIA, ABD ile müzakereleri yürüten Kuzey Kore heyetinin başındaki, eski Madrid Büyükelçisi Kim Hyok Chol'a ait bilgileri arıyordu" denildi.

Kim Hyok Chol, 2014-2017 yıllarında Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi olarak görev yapmış, 20 Şubat'ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından ABD'nin nükleer enerji temsilcisi Stephen Biegun ile doğrudan çalışması için görevlendirilmişti.